Έφη Θώδη: Ήμουν κούκλα με ερωτευόντουσαν όλοι στα πανηγύρια

Η Έφη Θώδη αναπολεί τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που συνάντησε σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις εμπειρίες της από τις παραστάσεις σε πανηγύρια, αλλά και τις έντονες στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα της, μέσα από μια συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Η Έφη Θώδη ξεκίνησε την πορεία της ως τραγουδίστρια σε πανηγύρια, όπου διαπίστωσε από νωρίς πως το ταλέντο της ξεχώριζε. Ωστόσο, όπως εξομολογήθηκε, η παρουσία της σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο δεν ήταν εύκολη. «Ήμουν μια νεαρή γυναίκα με εμφανίσιμη παρουσία και πολλοί με ερωτεύονταν», ανέφερε, προσθέτοντας πως το κοινό την υποδέχονταν θερμά στα πανηγύρια. «Όταν τραγουδούσα, σηκώνονταν όλοι όρθιοι. Πήρα δύναμη από τη φωνή μου που ήταν μελωδική ήδη από μικρή ηλικία», συμπλήρωσε.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερη εμπειρία θαυμαστή, ο οποίος εκδήλωνε το ενδιαφέρον του με ανεξάρτητο τρόπο, στολίζοντας το πατάρι της με καρδιές και αφήνοντας λουλούδια στο δρόμο. Παρά τις προκλήσεις, η Έφη Θώδη τόνισε ότι ποτέ δεν σκέφτηκε να εγκαταλείψει το τραγούδι. «Κάνω αυτή τη δουλειά πάνω από 40 χρόνια και δεν έχω κουραστεί», δήλωσε με περηφάνια.

Σήμερα, η επικοινωνία με τους θαυμαστές της γίνεται κυρίως μέσω των social media, όπου όπως είπε, δέχεται φλερτ αλλά δεν ανταποκρίνεται. «Δεν είμαι αυτή την περίοδο ερωτευμένη», εξήγησε, θυμίζοντας μάλιστα πως έχει παντρευτεί μία φορά.

Η Έφη Θώδη μοιράστηκε επίσης στιγμές από τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, όταν η οικογένειά της αντιμετώπιζε σοβαρές στερήσεις, όπως η έλλειψη ακόμη και βασικών ειδών όπως τα παπούτσια. Η μητέρα της είχε όνειρο να τη δει τραγουδίστρια, καθώς υπήρχε μουσική παράδοση στην οικογένεια από την πλευρά της. Ο πατέρας της, αν και αυστηρός, στήριξε την προσπάθειά της όταν είδε την πρώτη της δισκογραφική δουλειά να κυκλοφορεί σε κασέτες.