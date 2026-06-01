Αιματοκύλισμα μετά την παρέλαση τίτλου της Άρσεναλ, έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν στο Λονδίνο

Νύχτα βίας στο Λονδίνο μετά τη γιορτή της Άρσεναλ για την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Αιματοκύλισμα μετά την παρέλαση τίτλου της Άρσεναλ, έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν στο Λονδίνο
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνολικά έξι άτομα μαχαιρώθηκαν μετά την παρέλαση για την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ από την Άρσεναλ στο Βόρειο Λονδίνο, με 24 συλλήψεις να έχουν πραγματοποιηθεί.
  • Ένας άνδρας περίπου 20 ετών νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά η υγεία του σταθεροποιήθηκε, ενώ τα υπόλοιπα θύματα δεν υπέστησαν σοβαρά τραύματα.
  • Περισσότεροι από 500 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για την προστασία της εκδήλωσης, με 10 συλλήψεις για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών και άλλες κατηγορίες όπως σεξουαλική επίθεση και βαριά σωματική βλάβη.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου έσωσε περίπου 75 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί σε στέγες και αντιμετώπισε μικρής έκτασης πυρκαγιά σε ξενοδοχείο λόγω φωτοβολίδας.
  • Οι αστυνομικές περιπολίες συνεχίζονται για την ασφάλεια των κατοίκων και την σύλληψη των δραστών των βίαιων επεισοδίων που ακολούθησαν τον εορτασμό.
Snapshot powered by AI

Συνολικά έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μετά την παρέλαση για την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ από την Άρσεναλ στο Βόρειο Λονδίνο την Κυριακή (31/05), σύμφωνα με τις Αρχές.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία τόνισε ότι οι επιθέσεις με μαχαίρι σημειώθηκαν το βράδυ, αφού το μεγαλύτερο μέρος του πλήθους είχε αποχωρήσει. Συνελήφθησαν 24 άτομα.

Μεταξύ των τραυματιών, ένας άνδρας περίπου 20 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε αργότερα. Η Αστυνομία ανέφερε ότι τα περισσότερα θύματα δεν υπέστησαν σοβαρά τραύματα.

Το απόγευμα, εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το «Έμιρεϊτς» για να γιορτάσουν την πρώτη κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Άρσεναλ έπειτα από 22 χρόνια. Περισσότεροι από 500 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για την προστασία της εκδήλωσης. Δέκα από τις συλλήψεις αφορούσαν επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι ένας ένστολος τραυματίστηκε στο χέρι από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ, ένας άλλος χτυπήθηκε στο κεφάλι από αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από το πλήθος.

Τρία άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για σεξουαλική επίθεση, ενώ, οι υπόλοιπες κατηγορίες περιλάμβαναν βαριά σωματική βλάβη, μέθη και διατάραξη της τάξης, παρεμπόδιση αστυνομικών, συμμετοχή σε συμπλοκές και παραβίαση διαταγής απομάκρυνσης.

Η αστυνομία συνέλαβε, επίσης, τρία άτομα για υποθέσεις ναρκωτικών κι ένα από αυτά κατηγορείται και για κατοχή μαχαιριού. Τέσσερα αστυνομικά βανάκια που ήταν σταθμευμένα στην οδό Theberton στο Islington, υπέστησαν ζημιές.

Οι συλλήψεις ακολούθησαν σειρά περιστατικών που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έσωσε περίπου 75 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί σε ύψος, αφού είχαν ανέβει σε στέγες και άλλες κατασκευές για να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

Η υπηρεσία αντιμετώπισε, επίσης, μικρής έκτασης πυρκαγιά σε ξενοδοχείο, η οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε από φωτοβολίδα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς κι ενώ οι περισσότεροι φίλαθλοι επέστρεφαν στα σπίτια τους, σημειώθηκαν περαιτέρω βίαια περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων επεισοδίων που σχετίζονται με συμμορίες. Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα σε κάθε περιστατικό μαχαιρώματος και οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο επικεφαλής αστυνόμος, Τζέισον Στιούαρτ, τόνισε ότι οι περιπολίες στην περιοχή θα συνεχιστούν όσο προχωρούν οι έρευνες. Όπως επεσήμανε, οι αστυνομικοί βρίσκονται ξανά στους δρόμους ώστε να προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους και οι ερευνητικές ομάδες εργάζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 49χρονη είχε τρεις γάτες δεμένες με σκοινί στο μπαλκόνι - Πρόστιμο 17.600 ευρώ

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Αιματοκύλισμα μετά την παρέλαση τίτλου της Άρσεναλ, έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν στο Λονδίνο

18:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Δέκα ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

18:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Δ' Όμιλος: Τα ρόστερ των ΗΠΑ, Παραγουάης, Αυστραλίας και Τουρκίας

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στους Αγίους Θεοδώρους - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό

17:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Στη φυλακή οι τρεις Ρομά που ξήλωσαν την πόρτα σπιτιού για να κλέψουν

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ για Μάριο Οικονόμου: «Επέδειξε μοναδικό ήθος, θα τον θυμούνται όλοι…»

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στον Περσικό Κόλπο

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαλύεται ο «Κόσμος» του Πέτρου Κόκκαλη - Πληροφορίες για συστράτευση με Τσίπρα

17:21LIFESTYLE

Γενέθλια για την Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η έκπληξη στον αέρα της εκπομπής - «Με συγκινείτε»

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις: Το Ιράν διακόπτει τις επαφές με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο θέαμα στη Μεσόγειο - Φάλαινα εμφανίστηκε μπροστά σε δύτες

17:02ΚΑΙΡΟΣ

Ο Ιούνιος μπήκε… καυτός – «Χτύπησαν» 34άρια σε Θεσσαλία και Στερεά, έρχεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Πρώτη φορά ακούω για ελληνική ομογένεια στη Σβέρνιτσα» - Η απάντηση στην Αθήνα

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Εκκλησία μετατράπηκε σε ντίσκο - Εκδήλωση που ονομάστηκε «ηλεκτρονική θεία λειτουργία»

16:48ΚΥΠΡΟΣ

Η Κύπρος εντάσσεται στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ακραία αμμοθύελλα «κατάπιε» ολόκληρη πόλη – Σκηνές χάους από σπάνιο καιρικό φαινόμενο (βίντεο)

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στους Ωρεούς Ευβοίας: Καίει ξερά χόρτα

16:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Παρών» οι Φαρίντ και Καλαϊτζάκης, ατομικό για Σλούκα, Ρογκαβόπουλο

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στους Αγίους Θεοδώρους - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δημοσιότητα 300 υπογραφές υπέρ Τσίπρα - Ποιοι δημοσιογράφοι, δικηγόροι και καθηγητές στηρίζουν

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαλύεται ο «Κόσμος» του Πέτρου Κόκκαλη - Πληροφορίες για συστράτευση με Τσίπρα

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Πρώτη φορά ακούω για ελληνική ομογένεια στη Σβέρνιτσα» - Η απάντηση στην Αθήνα

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Την είδα από πάνω μου να κρατάει μαχαίρι», λέει ο δράστης - Δεν έπεισε τις αρχές

10:10LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με τραύματα στο πρόσωπο στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στα Βριλήσσια: Άγνωστος πέταξε το κεφάλι μικρής γάτας στην είσοδο πολυκατοικίας

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ακραία αμμοθύελλα «κατάπιε» ολόκληρη πόλη – Σκηνές χάους από σπάνιο καιρικό φαινόμενο (βίντεο)

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σε σήμανση έργων προσέκρουσε η μηχανή που επέβαιναν πατέρας και γιος – «Ήταν το καλύτερο παιδί…»

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

13:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στο T-Center ο Γιαννακόπουλος - Άστραψε και βρόντηξε, απαιτώντας το πρωτάθλημα

17:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Στη φυλακή οι τρεις Ρομά που ξήλωσαν την πόρτα σπιτιού για να κλέψουν

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

10:40WHAT THE FACT

Μέντιουμ που προέβλεψε σωστά τρεις διαδοχικούς νικητές Μουντιάλ ανακοίνωσε τον φετινό

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η ουκρανική βάση από την οποία εκτοξεύονται drones κατά της Ρωσίας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ