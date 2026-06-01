Αιματοκύλισμα μετά την παρέλαση τίτλου της Άρσεναλ, έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν στο Λονδίνο

Συνολικά έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μετά την παρέλαση για την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ από την Άρσεναλ στο Βόρειο Λονδίνο την Κυριακή (31/05), σύμφωνα με τις Αρχές.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία τόνισε ότι οι επιθέσεις με μαχαίρι σημειώθηκαν το βράδυ, αφού το μεγαλύτερο μέρος του πλήθους είχε αποχωρήσει. Συνελήφθησαν 24 άτομα.

Μεταξύ των τραυματιών, ένας άνδρας περίπου 20 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε αργότερα. Η Αστυνομία ανέφερε ότι τα περισσότερα θύματα δεν υπέστησαν σοβαρά τραύματα.

Το απόγευμα, εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το «Έμιρεϊτς» για να γιορτάσουν την πρώτη κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Άρσεναλ έπειτα από 22 χρόνια. Περισσότεροι από 500 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για την προστασία της εκδήλωσης. Δέκα από τις συλλήψεις αφορούσαν επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι ένας ένστολος τραυματίστηκε στο χέρι από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ, ένας άλλος χτυπήθηκε στο κεφάλι από αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από το πλήθος.

Τρία άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για σεξουαλική επίθεση, ενώ, οι υπόλοιπες κατηγορίες περιλάμβαναν βαριά σωματική βλάβη, μέθη και διατάραξη της τάξης, παρεμπόδιση αστυνομικών, συμμετοχή σε συμπλοκές και παραβίαση διαταγής απομάκρυνσης.

Η αστυνομία συνέλαβε, επίσης, τρία άτομα για υποθέσεις ναρκωτικών κι ένα από αυτά κατηγορείται και για κατοχή μαχαιριού. Τέσσερα αστυνομικά βανάκια που ήταν σταθμευμένα στην οδό Theberton στο Islington, υπέστησαν ζημιές.

Οι συλλήψεις ακολούθησαν σειρά περιστατικών που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έσωσε περίπου 75 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί σε ύψος, αφού είχαν ανέβει σε στέγες και άλλες κατασκευές για να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

Η υπηρεσία αντιμετώπισε, επίσης, μικρής έκτασης πυρκαγιά σε ξενοδοχείο, η οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκε από φωτοβολίδα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς κι ενώ οι περισσότεροι φίλαθλοι επέστρεφαν στα σπίτια τους, σημειώθηκαν περαιτέρω βίαια περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων επεισοδίων που σχετίζονται με συμμορίες. Οι αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα σε κάθε περιστατικό μαχαιρώματος και οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο επικεφαλής αστυνόμος, Τζέισον Στιούαρτ, τόνισε ότι οι περιπολίες στην περιοχή θα συνεχιστούν όσο προχωρούν οι έρευνες. Όπως επεσήμανε, οι αστυνομικοί βρίσκονται ξανά στους δρόμους ώστε να προσφέρουν αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους και οι ερευνητικές ομάδες εργάζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.