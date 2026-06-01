Φωτιά τώρα στους Ωρεούς Ευβοίας: Καίει ξερά χόρτα

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρχές.

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Δευτέρα 1 Ιουνίου, το μεσημέρι στην περιοχή των Ωρεοί στη Βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τέσσερα οχήματα και 12 πυροσβέστες, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια.