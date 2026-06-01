Μάριος Οικονόμου: Η καριέρα του Έλληνα αμυντικού που «έσβησε» σε ηλικία 33 ετών

Ποιος ήταν ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών και «βύθισε» στο πένθος το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Βαρύ πένθος σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, έπειτα από τη μάχη που έδωσε μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα στις 23 Μαΐου.

Ο άλλοτε διεθνής κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 1992 στα Ιωάννινα και πραγματοποίησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Γιάννινα.

Οι εμφανίσεις του με την ομάδα της Ηπείρου του άνοιξαν τον δρόμο για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μετρώντας 23 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα από το 2011 έως το 2013.

Το πέρασμα από την Ιταλία

Το καλοκαίρι του 2013 έκανε το μεγάλο βήμα για το εξωτερικό, καθώς μεταγράφηκε στην Κάλιαρι από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Έναν χρόνο αργότερα συνέχισε την καριέρα του στην Μπολόνια, όπου πραγματοποίησε την πιο παραγωγική περίοδο της παρουσίας του στην Ιταλία.

Με τη φανέλα της Μπολόνια κατέγραψε συνολικά 74 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και συνέβαλε στην επιστροφή της ομάδας στη Serie A το 2015. Στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός σε ΣΠΑΛ και Μπάρι, αποκτώντας επιπλέον εμπειρίες από το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Η επιστροφή στην Ελλάδα και η ΑΕΚ

Το 2018 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, αρχικά με τη μορφή δανεισμού από την Μπολόνια. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ένωση συμμετείχε και στη φάση των ομίλων του Champions League, ενώ στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπενφίκα είχε καταγράψει και μία ασίστ.

Έναν χρόνο αργότερα η ΑΕΚ προχώρησε στην οριστική απόκτησή του. Συνολικά με τα κιτρινόμαυρα πραγματοποίησε 64 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας τέσσερα γκολ και μία ασίστ.

Κοπεγχάγη, Σαμπντόρια και Παναιτωλικός

Το 2020 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, μετακομίζοντας στη Δανία για λογαριασμό της Κοπεγχάγης. Με τη δανική ομάδα αγωνίστηκε σε 20 αναμετρήσεις και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2022.

Ακολούθησε η παρουσία του στη Σαμπντόρια τη σεζόν 2022/23, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του Παναιτωλικού. Με την ομάδα του Αγρινίου κατέγραψε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Το τέλος της ποδοσφαιρικής διαδρομής

Το καλοκαίρι του 2024, σε ηλικία 31 ετών, ανακοίνωσε την απόφασή του να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του είχε ευχαριστήσει τον Παναιτωλικό για τη συνεργασία και τη στήριξη που έλαβε, τονίζοντας πως έκλεινε ένας σημαντικός κύκλος της ζωής του, ενώ παράλληλα άνοιγε ένας νέος δρόμος με διαφορετικές προκλήσεις και στόχους.

Η παρουσία στην Εθνική Ελλάδας

Παράλληλα με τη συλλογική του πορεία, ο Μάριος Οικονόμου φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις 24 Μαρτίου 2016 και κατέγραψε συνολικά έξι συμμετοχές με το εθνόσημο.

Με αφετηρία τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο Μάριος Οικονόμου ακολούθησε μια σημαντική διαδρομή στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα, αγωνιζόμενος σε Ελλάδα, Ιταλία και Δανία και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

