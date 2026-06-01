Μάλτα: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - Δύο τραυματίες

Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη από απόσταση και ένιωσαν το ωστικό κύμα.

Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε περιοχή της Μάλτας, από την οποία τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι.

Ειδικότερα, η έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων Ta' Lourdes στην περιοχή Magħtab περίπου στις 6:30 το πρωί, τοπική ώρα, με τους δύο τραυματίες να μεταφέρονται εσπευσμένα στο νοσοκομείο Mater Dei με ελαφρά τραύματα.

Όπως αναφέρει το MaltaToday, οι δύο άνδρες 67 και 47 ετών που τραυματίστηκαν, είναι κάτοικοι του St Paul's Bay και την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν σε χωράφια κοντά στο εργοστάσιο.

Τα τραύματα που υπέστησαν ήταν ελαφρά, ενώ, ευτυχώς, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο εργοστάσιο δεν βρισκόταν κανείς τη στιγμή της έκρηξης. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν αμέσως και η αστυνομία διερευνά το περιστατικό.

Κάτοικοι των γύρω περιοχών ανέφεραν ότι άκουσαν την έκρηξη από αρκετά χιλιόμετρα μακριά, ενώ άλλοι περιέγραψαν ότι ένιωσαν το ωστικό κύμα. Η αστυνομία, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας και το ιατρικό προσωπικό παραμένουν στο σημείο για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής.

A powerful explosion at a fireworks factory in Malta damaged residential buildings, cars, and other property in nearby areas.



There is currently no information on fatalities or injuries. pic.twitter.com/LMxHGCVPxM — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2026

