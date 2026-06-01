Έξυπνες κάμερες με χαμηλό... IQ: Παράβαση για κινητό σε οδηγό που έξυνε το αυτί του

Snapshot Έχουν τεθεί σε εφαρμογή «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας για την καταγραφή παραβάσεων του ΚΟΚ.

Οι κάμερες χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη που σε ορισμένες περιπτώσεις κάνει λάθη στην αναγνώριση παραβάσεων.

Σε μία περίπτωση, οδηγός κατηγορήθηκε λανθασμένα για χρήση κινητού ενώ απλώς έξυνε το αυτί του, όπως φάνηκε από την εξέταση της φωτογραφίας.

Σε άλλη περίπτωση, κλήθηκε οδηγός για παράβαση μη χρήσης ζώνης από συνοδηγό, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε συνοδηγός στο όχημα.

Οι ενστάσεις και η εξέταση των φωτογραφιών οδηγούν στη διόρθωση λανθασμένων καταγραφών από το σύστημα των καμερών.

Σε εφαρμογή έχει τεθεί η λειτουργία των «έξυπνων» καμερών σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται πως δεν είναι και... τόσο έξυπνες, τελικά.

Με την εφαρμογή των νέων μέτρων, παραβάτες του ΚΟΚ σε δρόμους όπου λειτουργούν οι κάμερες, λαμβάνουν πλέον το πάλαι ποτέ ροζ χαρτάκι της παράβασης, ηλεκτρονικά.

Ωστόσο οι παραβάτες δεν λαμβάνουν από την αρχή κλήση, αλλά μια ειδοποίηση ότι έχουν καταγραφεί να σημειώνουν παράβαση. Έτσι έχουν χρόνο να κάνουν ένσταση, ενώ για να βεβαιωθεί οποιαδήποτε κλήση θα πρέπει να εξεταστεί το σχετικό υλικό της κάμερας από την Τροχαία.

Χαρακτηριστική, πάντως, των λαθών που μπορεί να κάνουν οι τράπεζες, είναι η περίπτωση ενός οδηγού, ο οποίος ενημερώθηκε ηλεκτρονικά πως προέβη στην παράβαση χρήσης κινητού ενώ ώρα οδήγησης. Ο ίδιος, ωστόσο, έκανε ένσταση, καθώς ήταν βέβαιος πως επρόκειτο για λάθος, αφού όπως είπε, δεν χρησιμοποιεί ποτέ το κινητό όσο οδηγεί.

Πηγαίνοντας στην Τροχαία και ζητώντας να δει τη φωτογραφία που τραβήχτηκε και θα αποδείκνυε την παράβασή του -κάτι που επιτρέπεται να κάνουν όσοι κάνουν ένσταση- φάνηκε πως τελικά δεν χρησιμοποιεί κανένα κινητό, αλλά απλώς... ξύνει το αυτί του.

Προφανώς, η κάμερα «έπιασε» την κίνηση του χεριού προς το αυτί, μία κλασική κίνηση που κάνουμε και όταν μιλάμε στο τηλέφωνο. Ωστόσο, όταν ανθρώπινο μάτι είδε τη φωτογραφία, αντιλήφθηκε πως δεν υπήρξε καμία παράβαση και η κλήση δεν βεβαιώθηκε ποτέ.

Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση ενός άλλου οχήματος, με τον οδηγό να λαμβάνει κλήση, επειδή ο συνοδηγός δεν φορούσε ζώνη. Ωστόσο, πάλι μέσω της ένστασης και της εξέτασης της φωτογραφίας, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε συνοδηγός δίπλα του, επομένως και πάλι δεν υπήρξε η παράβαση που είχε «καταγράψει» η κάμερα.

