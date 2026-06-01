Επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς δύο γυναικών στον Όλυμπο
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία τα ξημερώματα της Δευτέρας
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Δύο νεαρές γυναίκες ηλικίας 21 και 24 ετών έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν στον Όλυμπο.
- Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 21:00 και ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.
- Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Λιτοχώρου και την Ο.Ο.Ε.Δ. 2ης ΕΜΑΚ.
- Οι γυναίκες εντοπίστηκαν στη θέση «Πριόνια» και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.
- Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 04:45 τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής στον Όλυμπο όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 21:00 ότι δύο νεαρές γυναίκες είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν.
Επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και τέσσερις πυροσβέστες από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ.
Οι δύο γυναίκες, ηλικίας 21 και 24 ετών, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, από την θέση «Πριόνια» του Ολύμπου.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 04:45 τα ξημερώματα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Fuel Pass: Έως πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher
12:04 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Τι αλλάζει στο σώμα μας με 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα
11:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα στέγασης: Πώς να κάνετε την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ - Η διαδικασία
11:03 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Your Face Sounds Familiar και Γρηγόρης Αρναούτογλου σάρωσαν
10:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Release Athens 2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το θρυλικό Renault Caudron Rafale C.460 του 1934 πέταξε ξανά
09:36 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται
08:44 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε
08:23 ∙ TRAVEL
TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο
17:35 ∙ WHAT THE FACT
Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών
10:42 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ