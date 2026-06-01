Επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς δύο γυναικών στον Όλυμπο

Snapshot Δύο νεαρές γυναίκες ηλικίας 21 και 24 ετών έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν στον Όλυμπο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 21:00 και ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Λιτοχώρου και την Ο.Ο.Ε.Δ. 2ης ΕΜΑΚ.

Οι γυναίκες εντοπίστηκαν στη θέση «Πριόνια» και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 04:45 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής στον Όλυμπο όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 21:00 ότι δύο νεαρές γυναίκες είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν.

Επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και τέσσερις πυροσβέστες από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι δύο γυναίκες, ηλικίας 21 και 24 ετών, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, από την θέση «Πριόνια» του Ολύμπου.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 04:45 τα ξημερώματα.