Αγίου Πνεύματος: Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται σήμερα προσαύξηση 75% στον μισθό

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν σήμερα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι επίσημη αργία για τον ιδιωτικό τομέα, εκτός αν οριστεί διαφορετικά με απόφαση Περιφερειάρχη ή με τη σύμβαση εργασίας.
  • Οι εργαζόμενοι που δεν εργάζονται την ημέρα του Αγίου Πνεύματος δικαιούνται κανονικό μισθό ή ημερομίσθιο, και δεν επιτρέπεται συμψηφισμός με ρεπό.
  • Εάν η επιχείρηση λειτουργήσει την ημέρα αυτή και θεωρείται αργία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του μισθού ή ημερομισθίου.
  • Οι υπόλοιπες αργίες του 2026 περιλαμβάνουν την Κοίμηση της Θεοτόκου (15 Αυγούστου), την 28η Οκτωβρίου και τα Χριστούγεννα (25 και 26 Δεκεμβρίου).
Του Αγίου Πνεύματος, σήμερα 1η Ιουνίου, ωστόσο η εορτή δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας, όμως, αργούν στην περίπτωση που η ημέρα αυτή (Αγίου Πνεύματος) έχει χαρακτηρισθεί αργία με απόφαση Περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Εξίσου, κατά τον ίδιο τρόπο, μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω θα λάβουν κανονικά το μισθό τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους. Σημειώνεται ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος εφόσον λογίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας

Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ' εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο ημερομίσθιό τους (εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο) ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους (εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό).

Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Μετά του Αγίου Πνεύματος, λοιπόν, η επόμενη αργία είναι η Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου, η οποία «πέφτει» Σάββατο, γεγονός που δεν δημιουργεί αυτόματα τριήμερο, ωστόσο αποτελεί καλή ευκαιρία για μεγαλύτερες διακοπές με τη χρήση ολιγοήμερης άδειας.

Στη συνέχεια, η 28η Οκτωβρίου, επέτειος του «Όχι», είναι ημέρα Τετάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα, εφόσον συνδυαστεί με επιπλέον ημέρες άδειας.

Η χρονιά ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, που φέτος «πέφτουν» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο, ιδανικό για χειμερινές αποδράσεις. Η επόμενη ημέρα, 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσης αργία, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα.

