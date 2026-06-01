Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 60χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (31/5) στην περιοχή της Αρτάκης στην Εύβοια.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, όταν μοτοσικλέτα και επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Από τη σύγκρουση ο αναβάτης της μηχανής υπέστη σοβαρά τραύματα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για νοσηλεία.

Στο σημείο του τροχαίου βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες και συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

