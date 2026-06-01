Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες: Πολλαπλά κρούσματα θανατηφόρου «σαρκοφάγου» βακτηρίου

Συναγερμό έχουν σημάνει οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές μετά την καταγραφή τουλάχιστον πέντε κρουσμάτων μίας επικίνδυνης βακτηριακής λοίμωξης που μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα και να οδηγήσει ακόμη και σε ακρωτηριασμό.

Τα περιστατικά εντοπίστηκαν σε πέντε διαφορετικές κομητείες της Φλόριντα και αφορούν το βακτήριο Vibrio vulnificus, το οποίο ευδοκιμεί σε ζεστά θαλάσσια νερά και μπορεί να εισέλθει στον οργανισμό μέσω ανοιχτών πληγών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Φλόριντα, τα κρούσματα αποτελούν τα πρώτα που καταγράφονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2026, ενώ, σε αρκετές περιπτώσεις οι ασθενείς βρίσκονταν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως το Μαϊάμι, το Τάμπα, το Παλμ Μπιτς και το Φορτ Μάγιερς. Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Το Vibrio vulnificus αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες άνω των 20℃ και μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω κατανάλωσης μολυσμένων θαλασσινών, όπως τα στρείδια. Η περίοδος Μαΐου – Οκτωβρίου θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας των υδάτων.

Παρά το γεγονός ότι οι λοιμώξεις παραμένουν σπάνιες, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι εξαιρετικά σοβαρές, καθώς περίπου 1 στους 5 ασθενείς «χάνει» τη ζωή του. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ταχεία εξάπλωση ερυθρότητας στο δέρμα, πόνο, φουσκάλες, πυρετό και σε βαριές περιπτώσεις σήψη ή νέκρωση ιστών που μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό.

Οι υγειονομικές αρχές συνδέουν την αυξημένη επικινδυνότητα με τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται εφέτος στη Φλόριντα, οι οποίες επιταχύνουν την ανάπτυξη των βακτηρίων και επεκτείνουν την περίοδο κινδύνου για τους λουόμενους.

