Μάριος Οικονόμου: Σε εξέλιξη η έρευνα για το τροχαίο δυστύχημα - Αύριο η νεκροψία - νεκροτομή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών στα Ιωάννινα για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 33χρονου Μάριου Οικονόμου.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού ποδοσφαιριστή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιθανότατα την Τρίτη, με στόχο να καταγραφούν με επιστημονική ακρίβεια τα αίτια θανάτου, τα οποία σχετίζονται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη κατά τη σύγκρουση κοντά στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Την ίδια στιγμή, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει την προανάκριση, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη αποσαφήνιση του δυστυχήματος. Στο περιστατικό είχε εμπλακεί επιβατικό όχημα που οδηγούσε 63χρονος ημεδαπός, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες αρχές.

Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται και στην αναζήτηση πρόσθετων μαρτύρων που ενδέχεται να συμβάλουν καθοριστικά στην αποτύπωση των ακριβών συνθηκών της σύγκρουσης.

Παράλληλα, τόσο το ΙΧ αυτοκίνητο όσο και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 33χρονος έχουν μεταφερθεί σε ειδικά φυλασσόμενο χώρο της Αστυνομίας, προκειμένου να εξεταστούν από πραγματογνώμονες στο πλαίσιο της έρευνας.