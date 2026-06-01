Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερότητα ζητούν οι πολίτες και όχι διαμαρτυρία- Τι λένε για νέα κόμματα

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για όσους απάντησαν δεν είναι άλλο από την ακρίβεια με 55% και κατ΄επέκτασιν την οικονομία

Μάνος Χατζηγιάννης

  • Το μεγαλύτερο πρόβλημα για πολίτες είναι η ακρίβεια και η οικονομία, με ποσοστό 55%.
  • Το 78,6% θεωρεί σημαντικό ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε ενδεχόμενη κρίση, ενώ το 56,6% επιθυμεί σταθερότητα στις επόμενες εκλογές.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 54,3% στην παράσταση νίκης και 25,6% στην πρόθεση ψήφου.
  • Η εικόνα του Αλέξη Τσίπρα είναι αρνητική για το 61,1%, με το 66,2% να δηλώνει ότι δεν θα τον ψήφιζε.
  • Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού έχει αρνητική πρώτη εντύπωση στο 49,4%, με το 57,9% να αποκλείει την ψήφο σε αυτό.
Πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα περιλαμβάνει το πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll.

Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του ACTION24 παρουσιάζονται οι πολιτικές τάσεις της περιόδου μετά τα νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. Συγκεκριμένα, τα ευρήματα της έρευνας αφορούν στην πορεία της κυβέρνησης, στην εικόνα της αντιπολίτευσης και στην πρώτη επίσημη καταγραφή πρόθεσης ψήφου μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων.

Σχετικά με την πρόσφατη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνέδριο της ΝΔ για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο σε ένα ενδεχόμενο κρίσης, οι πολίτες απαντούν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό ή αρκετά σε ποσοστό 78,6%.

Το 56,6% δηλώνει επίσης ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει για σταθερότητα.

Στη συνέχεια ιεραρχούν τι θα μετρήσει περισσότερο για την ψήφο τους.

Αρνητικά κρίνουν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση στο Θησείο σε ποσοστό 61,1%, ενώ το 66,2% δηλώνει πως δεν θα τον ψήφιζε.

Σειρά παίρνει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Αρνητική και μάλλον αρνητική είναι η πρώτη εντύπωση σε ποσοστό 49,4%. Το 57,9% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ψηφίσει το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού.

Ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός προβάλει εκ νέου ο Κυριάκος Μητοστάκης με αντίπαλο τον.... κανέναν!

Στην παράσταση νίκης η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 54,3%.

Στην πρόθεση ψήφου σε πιθανές εκλογές η ΝΔ παραμένει πρώτη με ποσοστό 25,6%, στη δεύτερη θέση σκαρφαλώνει το κόμμα Τσίπρα με 13% και ακολουθεί το κόμμα Καρυστιανού με 10,5%. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 8,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής συγκεντρώνοντας μόνο 1,4%. Σοβαρή είναι η φθορά για την Πλεύση Ελευθερίας.

