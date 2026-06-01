Αλβανία: Νταήδες χτυπούν και σέρνουν άνδρα που διαμαρτυρήθηκε

Στα επεισόδια στην Αλβανία, τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής με αποτέλεσμα το υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε διάβημα για τον τραυματισμό του ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες και να πέσει φως στην υπόθεση αυτή

  • Στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και πολιτών που διαμαρτύρονταν για την ανέγερση πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη.
  • Ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, γεγονός που προκάλεσε διάβημα από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.
  • Ο ομογενής κατήγγειλε βίαιο ξυλοδαρμό, απειλές με οπλισμένα άτομα και αποκλεισμό πρόσβασης σε οικογενειακές εκτάσεις χωρίς επίσημη εξήγηση.
  • Η επίθεση φέρεται να έγινε από την ασφάλεια εργοταξίου κατά τη διάρκεια ειρηνικής διαμαρτυρίας κατοίκων που διαμαρτύρονταν για πώληση γης σε ξένους επενδυτές.
  • Το τουριστικό έργο, με επενδυτικό σχέδιο άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, έχει χαρακτηριστεί στρατηγική επένδυση και προκαλεί έντονες αντιδράσεις και πολιτικές τριβές στην περιοχή.
Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο από τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και πολιτών που διαμαρτύρονταν για την ανέγερση πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη της περιοχής του Αυλώνα, κοντά σε χωριά όπου ζει η ελληνική μειονότητα.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο προχώρησε σε διάβημα ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα τοποθετήθηκε δημόσια, εξαπολύοντας αιχμές προς διάφορες πλευρές, συμπεριλαμβανομένων και κατοίκων της περιοχής.

Σε βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας ο ομογενής φάινεται να δέχεται βίαιο χτύπημα στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια τον έσυραν και τον μετέφεραν με τη βία άνδρες της ασφάλειας του εργοταξίου. Ο ίδιος έκανε λόγο για απειλές από άτομα που, όπως υποστήριξε, έφεραν οπλισμό. Επίσης μιλώντας στον ΣΚΑΪ επισήμανε ότι η πρόσβαση σε οικογενειακές εκτάσεις έχει αποκλειστεί με φράχτη, χωρίς να έχει δοθεί καμία επίσημη εξήγηση στους κατοίκους για τον περιορισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Νewsbomb, ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση είχε μεταβεί στη Βλόρα μαζί με άλλους κατοίκους για να ελέγξουν την περιουσία τους, καθώς, όπως αναφέρεται, έχει πουληθεί μεγάλη έκταση γης σε ξένους επενδυτές. Οι συμμετέχοντες φέρονται να είχαν συγκεντρωθεί για ειρηνική διαμαρτυρία, όταν, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η ασφάλεια του εργοταξίου -όπως προαναφέρθηκε- τον ακινητοποίησε βίαια, τον έσυρε και τον ξυλοκόπησε, ενώ φέρεται να υπήρξαν και απειλές με όπλο.

Το επίμαχο έργο αφορά την ανάπτυξη υπερπολυτελούς τουριστικού θερέτρου σε προστατευόμενη περιοχή, με επενδυτικό σχέδιο που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως «στρατηγική επένδυση». Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολιτικές τριβές, καθώς συνδέεται με σχέδια ανάπτυξης στη νήσο Σαζάν και την ευρύτερη περιοχή της Σβέρνιτσας.

