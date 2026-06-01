Γενέθλια για την Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η έκπληξη στον αέρα της εκπομπής - «Με συγκινείτε»

Η σημερινή εκπομπή του Happy Day είχε ξεχωριστό χαρακτήρα για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, καθώς οι συνεργάτες της της επιφύλαξαν μια ιδιαίτερη έκπληξη για τα γενέθλιά της.

Η παρουσιάστρια, που έκλεισε τα 44 της χρόνια την Κυριακή 31 Μαΐου, βρέθηκε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος αντιμέτωπη με μια θερμή και συγκινητική κίνηση αγάπης από την τηλεοπτική της ομάδα.

Σε γιορτινό κλίμα στο στούντιο, οι συνεργάτες της θέλησαν να της εκφράσουν δημόσια τις ευχές τους, γεγονός που την έκανε ιδιαίτερα συγκινημένη, καθώς ένιωσε έντονα την αγάπη τόσο των συναδέλφων της όσο και των δικών της ανθρώπων.

Η ίδια ευχαρίστησε όλους για τις ευχές, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να δέχεται αγάπη από ανθρώπους που εκτιμά, ενώ χαρακτήρισε την ομάδα της εκπομπής ως τη «δεύτερη οικογένειά» της. Παράλληλα, ευχήθηκε υγεία, τύχη, αγάπη και επιτυχίες για όλους.

Όπως αποκάλυψε, την ημέρα των γενεθλίων της την πέρασε σε πιο προσωπικό και ήσυχο περιβάλλον, μαζί με τον σύζυγό της Θέμης Σοφός και τα τρία τους παιδιά, επιλέγοντας να γιορτάσει μακριά από τη δημοσιότητα.

