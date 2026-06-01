Λαμία: Στη φυλακή οι τρεις Ρομά που ξήλωσαν την πόρτα σπιτιού για να κλέψουν

Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 13 μηνών στον καθέναν, χωρίς μετατροπή ή αναστολή της ποινής

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι τρεις Ρομά που δικάστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (01/06) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.

Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι κατά συναυτουργία για τα αδικήματα της κλοπής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr.

Οι τρεις άνδρες, ηλικίας 35, 23 και 22 ετών, είχαν διαρρήξει το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης (28/5/2026) κατοικία στο Μοσχοχώρι, αφού προηγουμένως ξήλωσαν την πόρτα εισόδου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αφαίρεσαν χρυσαφικά και άλλα τιμαλφή, δύο ρολόγια χειρός και ένα κινητό τηλέφωνο, συνολικής αξίας περίπου 3.000 ευρώ.

Αρχικά, είχαν ισχυριστεί στους αστυνομικούς ότι είχαν ήδη πουλήσει τα περισσότερα από τα κλοπιμαία. Ωστόσο, ενώπιον του Δικαστηρίου δήλωσαν ότι προτίθενται να επιστρέψουν όλα τα αντικείμενα.

Από τα κλεμμένα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν μόνο το κινητό τηλέφωνο, το οποίο αποδόθηκε στη νόμιμη κάτοχό του, ένα ρολόι χειρός, καθώς και το χρηματικό ποσό των 435 ευρώ.

Η επανειλημμένη παραβατική συμπεριφορά των κατηγορουμένων δεν άφησε πολλά περιθώρια επιείκειας στο Δικαστήριο, το οποίο επέβαλε στον καθένα ποινή φυλάκισης 13 μηνών, χωρίς δυνατότητα μετατροπής ή αναστολής.

Επιπλέον, κρίνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος επανάληψης παρόμοιων πράξεων, δεν χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Οι τρεις καταδικασθέντες θα μεταφερθούν σε κατάστημα κράτησης για να εκτίσουν την ποινή που τους επεβλήθη.

