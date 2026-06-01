Πάτρα: Σε σήμανση έργων προσέκρουσε η μηχανή πατέρα και γιου – Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ για το δυστύχημα

Τα πρώτα στοιχεία για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Μηχανή με πατέρα 52 ετών και γιο 17 ετών προσέκρουσε σε σήμανση έργων στην Πάτρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό και των δύο.
  • Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας διεξάγει προανάκριση για να διαπιστώσει τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.
  • Η κάμερα που βρέθηκε στο κράνος του 52χρονου δεν καταγράφει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την πρόσκρουση, αφήνοντας ασαφή την εικόνα του γεγονότος.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου οχήματος, χωρίς όμως να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση.
  • Το σημείο του δυστυχήματος χαρακτηρίζεται επικίνδυνο λόγω στενότητας δρόμου, έντονης κλίσης και συνεχιζόμενων έργων.
Σε σήμανση έργων προσέκρουσε, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ο 52χρονος πατέρας και ο 17χρονος γιος του, στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα.

Το δυστύχημα, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, βρίσκεται πλέον στο στάδιο της προανάκρισης, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας να ερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το μεσημέρι στην Πάτρα.

Όπως αναφέρεται, 52χρονος ημεδαπός οδηγούσε μοτοσικλέτα, έχοντας ως συνεπιβάτη έναν 17χρονο ημεδαπό. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μηχανή εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό και των δύο.

Συνεχίζεται η προανάκριση

Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας διενεργεί προανάκριση για να διακριβωθούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η επίσημη ανακοίνωση έρχεται να προστεθεί στα στοιχεία που ήδη εξετάζονται για τη μοιραία διαδρομή, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το πώς η μοτοσικλέτα βγήκε από την πορεία της και κατέληξε στη σήμανση των έργων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, 52χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα, με συνεπιβάτη έναν 17χρονο ημεδαπό, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δυο ανδρών.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος».

Η κάμερα βρέθηκε, αλλά δεν δίνει ακόμη όλες τις απαντήσεις

Από την πρώτη στιγμή, οι Αρχές είχαν στρέψει την προσοχή τους στην κάμερα που έφερε ο 52χρονος στο κράνος του, καθώς το υλικό θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανασύνθεση των τελευταίων δευτερολέπτων πριν από το δυστύχημα.

Άνδρες της Τροχαίας πραγματοποίησαν έρευνες στην περιοχή και εντόπισαν την κάμερα λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της τραγωδίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η καταγραφή φαίνεται να σταματά λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία εκτροπή.

Το στοιχείο αυτό κρατά θολή την εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου οχήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη κατάληξη.

Το σημείο που χαρακτηρίζεται επικίνδυνο

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής στο Ρίο, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος». Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου ως ιδιαίτερα δύσκολο, αναφέροντας ότι έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν σοβαρά τροχαία.

Όπως λένε, το οδόστρωμα έχει έντονη κλίση, το πέρασμα στενεύει σε συγκεκριμένο σημείο, ενώ τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια δημιουργούν πρόσθετη πίεση στους οδηγούς. Όλα αυτά βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας, μαζί με τα στοιχεία από το σημείο της πρόσκρουσης.

Βαρύ πένθος στην Πάτρα για τον 17χρονο Κωνσταντίνο

Ο θάνατος του 17χρονου Κωνστντίνου έχει βυθίσει στη θλίψη όσους τον γνώριζαν.

«Ήταν το καλύτερο παιδί…» ανέφερε συγκινημένος ο φίλος του. Όπως μεταφέρει όλοι οι συμμαθητές του είναι συγκλονισμένοι, φίλοι αλλά και οι συναθλητές του στην Παναχαϊκή.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τι είπε ο φίλος του Κωνσταντίνου:

Μάλιστα δηλώσεις έκανε και ο αντιπρόεδρος της Παναχαικης Κώστας Σβόλης δηλώνοντας συντρεμμενος όπως και όλη η οικογένεια της ΠΓΕ. Τα παιδιά έχουν ζητήσει να μην γίνουν αύριο οι ενδοσχολικές εξετάσεις στο Λύκειο όπου φοιτούσε ο 17χρονος Κωνσταντίνος. Αίτημα που ενδέχεται να γίνει δεκτό από τους καθηγητές.

Η κηδεία του 17χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένετια να γίνιε την Πέμπτη

Αξίζει να σημειωθεί, ότι επρόκειτο για αθλητική οικογένεια, αφού και η μητέρα του άτυχου Κωνσταντίνου ήταν αθλήτρια του βόλει, ενώ η αδερφή του είναι κολυμβήτρια.

Τραγικές φιγούρες μητέρα και κόρη, που έχασαν με αυτό τον τραγικό τρόπο, πατέρα και γιο…

Με πληροφορίες από pelop.gr, tempo24.news

