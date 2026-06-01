Τους πήραν το δίπλωμα, αλλά συνεχίζουν να οδηγούν – Τι προβλέπεται για τους παραβάτες

Παρά τα αυστηρά πρόστιμα και τις ποινικές συνέπειες, δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που συνεχίζουν να κυκλοφορούν στους δρόμους χωρίς δίπλωμα, αναλαμβάνοντας σοβαρό ρίσκο τόσο για τους ίδιους όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Οδηγός που κυκλοφορούσε για έναν χρόνο με τη μηχανή του χωρίς άδεια οδήγησης μίλησε στην κάμερα του Alpha, περιγράφοντας πώς του αφαιρέθηκε το δίπλωμα μετά από έλεγχο αλκοτέστ στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

«Είχα πιει στην παραλιακή, πάνω στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με σταμάτησαν σε αλκοτέστ και μου πήραν για έναν χρόνο το δίπλωμα. Είχα υπερβεί λίγο το όριο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έκτοτε υπήρχε πάντα ο φόβος ενός νέου ελέγχου. «Όλα για όλα. Δεν έχω να φάω. Έχουμε και σπίτι, έχουμε νοίκια. Δεν βγαίνουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Πολλοί από τους παραβάτες είναι επαγγελματίες οδηγοί, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν, συνεχίζουν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα για να μη χάσουν το μεροκάματο.

Μόνο την εβδομάδα που πέρασε, η Τροχαία Αττικής αφαίρεσε 667 άδειες οδήγησης. Η οδήγηση χωρίς δίπλωμα επιφέρει πρόστιμο 1.500 ευρώ, επιπλέον αφαίρεση της άδειας και, σε σοβαρές περιπτώσεις, ποινικές κυρώσεις.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης επισημαίνει ότι οι συνέπειες δεν περιορίζονται στο πρόστιμο. Όπως αναφέρει, αν ο οδηγός εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, δεν καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία. Παράλληλα, σημειώνει ότι καταγράφονται πολλές εγκαταλείψεις τροχαίων, επειδή ο υπαίτιος δεν έχει δίπλωμα και φοβάται τις συνέπειες. «Αν δεν έχει καθόλου δίπλωμα, του αφαιρείται η δυνατότητα για έναν χρόνο να βγάλει δίπλωμα», τονίζει.

Την ίδια ώρα, οι παραβάσεις που οδηγούν σε αφαίρεση διπλώματος προκαλούν προβληματισμό στους οδηγούς. «Είναι αρκετά αυστηρός», λέει πολίτης, σχολιάζοντας το πλαίσιο των κυρώσεων. «Σίγουρα, μέσα στις άλλες δυσκολίες που περνάει ο κόσμος αυτή την εποχή, είναι και αυτή μια πρόσθετη ανησυχία».

Υπενθυμίζεται ότι η άδεια οδήγησης αφαιρείται και για παράνομο παρκάρισμα σε πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και ράμπες ατόμων με αναπηρία.