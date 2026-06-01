Οι ποδοσφαιριστές εκπέμπουν SOS, άγνωστη λέξη η ξεκούραση

Σε συλλογικό επίπεδο η σεζόν ολοκληρώθηκε, άμεσα αρχίζει αυτή για τις Εθνικές ομάδες ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου και στο… καπάκι θα πρέπει να κάνουν προετοιμασία για το 2026-27.

Τα χρήματα γύρω απ’ το ποδόσφαιρο, είναι υπερβολικά πολλά. Πρόκειται πλέον για μια μπίζνα εκατοντάδων εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων ευρώ. Χορηγίες, έσοδα από τον κόσμο, εμπορικές συμφωνίες, προϊόντα, αθλητικό υλικό, αποφέρουν τεράστια κέρδη.

Αυτόματα έχουν αυξηθεί οι αμοιβές των ποδοσφαιριστών. Τα συμβόλαια πολλών εκατομμυρίων, μετατρέπουν τους κορυφαίους επαγγελματίες του αθλήματος, σε πολυεκατομμυριούχους. Πάντα, όμως, υπάρχει ένα «αλλά».

Στην προκειμένη περίπτωση αυτό αφορά την κατακόρυφη αύξηση των αγώνων. Όσο οι Ομοσπονδίες και οι λίγκες, διαπιστώνουν πως τα έσοδα εκτοξεύονται, τόσο «φορτώνουν» το πρόγραμμα με αγώνες. Περισσότερα ματς στο Champions League, περισσότερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θέσπιση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, δημιουργία Nations League άρα αύξηση αγώνων Εθνικών ομάδων μέσα στην κάθε σεζόν.

Μια αδιάκοπη διαδικασία για τους ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι σαφώς πληρώνονται πλουσιοπάροχα, όμως οι αγώνες που χρειάζεται να δώσουν για αυτή την ανταμοιβή, είναι κόντρα ακόμη και στις επιστημονικές έρευνες για τις αντοχές του ανθρώπου.

Ενδεικτική είναι η κατάσταση των φιναλίστ του Champions League. Η Άρσεναλ που είχε την… τύχη να μην μετέχει στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, έδωσε αυτή τη σεζόν 63 ματς. Η Παρί Σεν Ζερμέν με μικρότερο διάστημα ξεκούρασης το περασμένο καλοκαίρι, έδωσε συνολικά 56 αγώνες.

Οι κορυφαίοι τους ποδοσφαιριστές, μέσα σε μια σεζόν έδωσαν 35-40 ματς. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ντέκλαν Ράις είχε 63 συμμετοχές μαζί με τα παιχνίδια της Εθνικής Αγγλίας και ο Βιτίνια 60 με Παρί και Πορτογαλία.

Η αγωνιστική περίοδος σε συλλογικό επίπεδο, ολοκληρώθηκε στη Βουδαπέστη. Οι παίκτες των δύο φιναλίστ επέστρεψαν σε Λονδίνο και Παρίσι. Σε καμία περίπτωση δεν θα ξεκουραστούν όμως. Άμεσα, όσοι είναι διεθνείς με Εθνική που μετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο – οι περισσότεροι δηλαδή – πρέπει να ενσωματωθούν στα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα. Για την προετοιμασία του Μουντιάλ.

Στις 11 Ιουνίου αρχίζει το Μουντιάλ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Διοργάνωση που ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου. Οπότε, όσες Εθνικές φτάσουν ως το τέλος ή κοντά στο τέλος (προημιτελικά ή ημιτελικά) θα έχουν δουλέψει για το Παγκόσμιο Κύπελλο περισσότερο από ένα μήνα μέσα στο καλοκαίρι.

Με την επιστροφή των διεθνών αυτών μετά το Μουντιάλ, όπως συνηθίζεται θα τους δοθεί μια μικρή άδεια για ξεκούραση. Αυτή θα είναι από 7 έως 10 μέρες. Περισσότερη δεν μπορεί να είναι, καθώς στις 19 Ιουλίου θα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία των συλλόγων για το 2026-27. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Με τα μεγάλα πρωταθλήματα να αρχίζουν Αύγουστο.

Συνυπολογίστε πως οι αγώνες δεν είναι μόνο το 90λεπτο. Η συμμετοχή που «γράφει» για τον καθένα. Είναι οι τραυματισμοί μέσα στη σεζόν, η αποθεραπεία που χρειάζεται να γίνει ανάμεσα στους αγώνες, τα ταξίδια, η αλλαγή στον καιρό από παιχνίδι σε παιχνίδι (τη μία μπορεί να αγωνίζονται στην Πορτογαλία και την άλλη στη Νορβηγία).

Οι ποδοσφαιριστές… εκπέμπουν SOS πλέον. Γιατί ανεξάρτητα απ’ τα μεγάλα τους συμβόλαια που τους εξασφαλίζει μια άνετη ζωή, δεν παύουν να είναι άνθρωποι. Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, υπάρχουν ήδη αρκετές φωνές που επιμένουν πως πρέπει να αντιδράσουν οι επαγγελματίες του αθλήματος. Για να μπει ένα τέλος στη διαρκή αύξηση των αγώνων και των διοργανώσεων.

