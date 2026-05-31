Ο Τούρκος που ευχαρίστησε τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ περιγράφει τις ευχαριστίες που του μεταφέρθηκαν, ενός Τούρκου που τραυματίστηκε στη Λέρο, λόγω των υπηρεσιών που του παρασχέθηκαν από το ΕΣΥ.

Η ανάρτησή του:

Χθες το βράδυ ένας Τούρκος πολίτης βρέθηκε τραυματισμένος σοβαρά ανοικτά της Λέρου, στην αρχή στο Νοσοκομείο της Λέρου και μετά στο Νοσοκομείο της Ρόδου τον διέσωσαν και αφού σταθεροποιήθηκε μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο στην Κων/πολη. Αργά χθες το βράδυ ο γιος του μου έστειλε αυτό το θερμό μήνυμα για να με ευχαριστήσει αλλά κυρίως να ευχαριστήσει το ΕΣΥ που φέρθηκε με τόσο μεγάλο επαγγελματισμό σε ένα δύσκολο περιστατικό. Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς, όποιος και να είσαι θα είναι εκεί για σένα: