Επεισόδια στην Αλβανία για την ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος – Τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής

Μεγάλη ένταση κι επεισόδια ανάμεσα σε πολίτες και αστυνομικές δυνάμεις σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (30/05) στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κατοίκων που αντιδρούν στην κατασκευή μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή Νταλάνι, μία οικολογικά ευαίσθητη ζώνη των αλβανικών ακτών.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, «ξέσπασαν» συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και άτομα με πολιτικά, τα οποία οι συγκεντρωμένοι υποστήριξαν ότι ανήκαν στην ιδιωτική ασφάλεια των εταιρειών που έχουν αναλάβει το έργο. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, καταγράφονται σκηνές έντασης, με διαδηλωτές να… σέρνονται στο έδαφος από τα εν λόγω άτομα και να δέχονται σπρωξίματα.

?? Update: Protests escalated in the Zvernec area.



According to protesters, private security personnel "kidnapped" a protester and used pepper spray against protesters and Albanian police.



The protest was attended by the leader of Albania's left-wing Bashke party. https://t.co/akrM39ghpK pic.twitter.com/kwJZ3hrthw — kos_data (@kos_data) May 30, 2026

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένας Έλληνας ομογενής, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Αθήνας. Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του, ζητώντας από τις αλβανικές Αρχές την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών, ενώ, υπενθύμισε ότι ο σεβασμός του ευρωπαϊκού κεκτημένου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.

Υπουργείο Εξωτερικών: Έντονη ανησυχία για τα επεισόδια στην Αλβανία

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Αναφέρει πως η πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

?? Led by environmental activists, Alhanian residents protested against construction in the Zvernec area.



Protesters said the area is protected Albanian land and does not belong to Trump or Jared Kushner.



Kushner’s company received permission from the Albanian government as a… pic.twitter.com/H08OlbqaTX — kos_data (@kos_data) May 28, 2026

«Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών», αναφέρει και προσθέτει: «Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών».

«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας», επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών.

