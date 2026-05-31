Επεισόδια στην Αλβανία για την ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος – Τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής

Οι διαδηλωτές αντιδρούν στην ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος σε ευαίσθητη οικολογικά ζώνη – Η πρώτη αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών

  • Στο Ζβέρνετς της Αλβανίας σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων ενάντια στην ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος σε οικολογικά ευαίσθητη ζώνη.
  • Οι συγκρούσεις αφορούσαν διαδηλωτές και άτομα με πολιτικά που φέρονται να ανήκουν στην ιδιωτική ασφάλεια των εταιρειών του έργου.
  • Ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε στα επεισόδια, προκαλώντας την αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.
  • Το ελληνικό ΥΠΕΞ ζήτησε από τις αλβανικές Αρχές πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών, υπογραμμίζοντας τη σημασία τήρησης του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας.
  • Η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο θεωρούνται απαραίτητες για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.
Μεγάλη ένταση κι επεισόδια ανάμεσα σε πολίτες και αστυνομικές δυνάμεις σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (30/05) στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κατοίκων που αντιδρούν στην κατασκευή μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή Νταλάνι, μία οικολογικά ευαίσθητη ζώνη των αλβανικών ακτών.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, «ξέσπασαν» συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και άτομα με πολιτικά, τα οποία οι συγκεντρωμένοι υποστήριξαν ότι ανήκαν στην ιδιωτική ασφάλεια των εταιρειών που έχουν αναλάβει το έργο. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, καταγράφονται σκηνές έντασης, με διαδηλωτές να… σέρνονται στο έδαφος από τα εν λόγω άτομα και να δέχονται σπρωξίματα.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένας Έλληνας ομογενής, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Αθήνας. Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του, ζητώντας από τις αλβανικές Αρχές την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών, ενώ, υπενθύμισε ότι ο σεβασμός του ευρωπαϊκού κεκτημένου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.

Υπουργείο Εξωτερικών: Έντονη ανησυχία για τα επεισόδια στην Αλβανία

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Αναφέρει πως η πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

«Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών», αναφέρει και προσθέτει: «Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών».

«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας», επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών.

