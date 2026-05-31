Ξέσπασμα του ιού «bull neck» «το χειρότερο εδώ και δεκαετίες» - Τα συμπτώματα

Snapshot Η Αυστραλία αντιμετωπίζει το χειρότερο ξέσπασμα διφθερίτιδας από το 1991, με 245 κρούσματα φέτος.

Ο πρώτος θάνατος από διφθερίτιδα καταγράφηκε στη Βόρεια Επικράτεια από το 2018, όπου η κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειες εμβολιασμού.

Η διφθερίτιδα είναι μεταδοτική ασθένεια που επηρεάζει τη μύτη, το λαιμό και το δέρμα, και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα όπως παχιά γκρι

λευκή επίστρωση στο λαιμό, υψηλό πυρετό και δυσκολία στην αναπνοή.

Η νόσος μεταδίδεται μέσω βήχα, φτερνίσματος, κοινής χρήσης αντικειμένων ή στενής επαφής με μολυσμένο άτομο.

Η άμεση ιατρική βοήθεια και ο εμβολιασμός είναι κρίσιμα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διφθερίτιδας. Snapshot powered by AI

Η Αυστραλία αντιμετωπίζει το χειρότερο ξέσπασμα μιας ασθένειας που μπορεί να προληφθεί εδώ και δεκαετίες.

Τον Μάρτιο, η Βόρεια Επικράτεια κήρυξε ξέσπασμα διφθερίτιδας και τα κρούσματα αυξάνονται επίσης στη Δυτική Αυστραλία, τη Νότια Αυστραλία και το Κουίνσλαντ.

Η Βόρεια Επικράτεια κατέγραψε τον πρώτο του θάνατο που σχετίζεται με τη νόσο από το 2018, καθώς η κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειες εμβολιασμού.

Ανεπίσημα αναφέρεται ως «ιός του λαιμού ταύρου», η διφθερίτιδα είναι μια μεταδοτική λοίμωξη που επηρεάζει τη μύτη και το λαιμό και μερικές φορές το δέρμα.

Ενώ μπορεί να προληφθεί με εμβόλια, η διφθερίτιδα μπορεί να είναι μια σοβαρή ασθένεια και μερικές φορές θανατηφόρα, ειδικά στα παιδιά, εάν δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα.

Μεταδίδεται με βήχα και φτέρνισμα, κοινή χρήση αντικειμένων ή μέσω στενής επαφής με μολυσμένο άτομο.

Σύμφωνα με το NHS, τα συμπτώματα της βακτηριακής λοίμωξης περιλαμβάνουν:

· μια παχιά γκρι-λευκή επίστρωση που μπορεί να καλύψει το πίσω μέρος του λαιμού, της μύτης και της γλώσσας σας

· υψηλή θερμοκρασία (πυρετός)

· Πονόλαιμος

· πρησμένοι αδένες στο λαιμό σας – που οδηγούν σε αυτό το παρατσούκλι «λαιμός ταύρου»

· δυσκολία στην αναπνοή και στην κατάποση

Και σε μέρη με κακή υγιεινή, η μόλυνση του δέρματος (δερματική διφθερίτιδα) είναι πιο συχνή, αυτό μπορεί να προκαλέσει:

· φουσκάλες γεμάτες πύον στα πόδια, τα πόδια και τα χέρια

· μεγάλα έλκη που περιβάλλονται από κόκκινο, ερεθισμένο δέρμα

Τα συμπτώματα συνήθως ξεκινούν δύο έως πέντε ημέρες μετά τη μόλυνση.

Μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά για να σκοτώσει τα βακτήρια, φάρμακα για να σταματήσει τις επιπτώσεις των επιβλαβών τοξινών και καθαρίζοντας σχολαστικά τυχόν μολυσμένες πληγές.

Είναι σημαντικό να λάβετε ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατό εάν έχετε συμπτώματα ενώ ταξιδεύετε.

Αυστραλιανό ξέσπασμα διφθερίτιδας

Φέτος, υπήρξαν 245 κρούσματα διφθερίτιδας – το μεγαλύτερο ξέσπασμα στο Aus από το 1991.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Επικράτειας έχει εντείνει τις προσπάθειες εμβολιασμού σε περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες και οι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Τρίτη (26 Μαΐου) ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μειώνεται τώρα.

Ο ιστότοπος Travel Health Pro της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου έχει συμπεριλάβει τη λίστα της επιδημίας στην Αυστραλία και αναφέρει στη σελίδα πληροφοριών για τη διφθερίτιδα