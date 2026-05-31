Γιατί δεν πρέπει να κρατάμε το φτέρνισμα - Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους πιθανούς κινδύνους

Οι γιατροί εξηγούν γιατί η καταστολή του φτερνίσματος μπορεί να αποδειχθεί πιο επικίνδυνη απ' όσο πιστεύουν πολλοί

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Το φτέρνισμα είναι ένας φυσικός αμυντικός μηχανισμός για την απομάκρυνση ερεθιστικών παραγόντων από το αναπνευστικό σύστημα.
  • Η συγκράτηση του φτερνίσματος δημιουργεί αυξημένη πίεση που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα αυτιά, στους παραρρίνιους κόλπους ή στον φάρυγγα.
  • Σοβαροί τραυματισμοί από την καταστολή φτερνίσματος είναι σπάνιοι, αλλά δεν υπάρχουν οφέλη από αυτήν την πρακτική.
  • Συνιστάται να αφήνουμε το φτέρνισμα να εκδηλώνεται φυσιολογικά, καλύπτοντας τη μύτη και το στόμα με χαρτομάντιλο ή τον αγκώνα για περιορισμό της διασποράς μικροβίων.
  • Το φτέρνισμα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σημαντικός μηχανισμός άμυνας του οργανισμού και όχι να καταστέλλεται.
Μπορεί πολλοί να προσπαθούν να συγκρατήσουν ένα φτέρνισμα σε δημόσιους χώρους ή σε επαγγελματικές συναντήσεις, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη συνήθεια ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία.

Το φτέρνισμα αποτελεί έναν φυσικό αμυντικό μηχανισμό του οργανισμού, μέσω του οποίου απομακρύνονται ερεθιστικοί παράγοντες, όπως σκόνη, γύρη, μικρόβια και άλλες ουσίες από τη μύτη και το αναπνευστικό σύστημα. Όταν κάποιος επιχειρεί να το καταστείλει κλείνοντας τη μύτη ή το στόμα του, η πίεση που δημιουργείται δεν εξαφανίζεται, αλλά μεταφέρεται στο εσωτερικό του σώματος.

Τι μπορεί να συμβεί

Σύμφωνα με γιατρούς, η συγκράτηση ενός φτερνίσματος μπορεί να προκαλέσει έντονη πίεση στα αυτιά, στους παραρρίνιους κόλπους και στον λαιμό. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, όπως ρήξη τυμπάνου, βλάβες σε αιμοφόρα αγγεία ή τραυματισμοί στον φάρυγγα εξαιτίας της αυξημένης πίεσης.

Αν και τα σοβαρά περιστατικά είναι εξαιρετικά ασυνήθιστα, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος από την προσπάθεια καταστολής του φτερνίσματος.

Η σωστή πρακτική

Οι επιστήμονες συνιστούν να αφήνουμε το φτέρνισμα να εκδηλώνεται φυσιολογικά, καλύπτοντας παράλληλα τη μύτη και το στόμα με χαρτομάντιλο ή με το εσωτερικό του αγκώνα, ώστε να περιορίζεται η διασπορά μικροβίων.

Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται τόσο οι γύρω μας όσο και ο ίδιος ο οργανισμός μας, χωρίς να δημιουργείται η αυξημένη πίεση που μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές.

Ένας φυσικός μηχανισμός προστασίας

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι το φτέρνισμα δεν είναι απλώς μια αντανακλαστική κίνηση, αλλά ένας σημαντικός μηχανισμός άμυνας του σώματος. Για τον λόγο αυτό, αντί να προσπαθούμε να το σταματήσουμε, είναι προτιμότερο να το διαχειριζόμαστε με τους κατάλληλους κανόνες υγιεινής και προστασίας.

