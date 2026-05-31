Τρόμος για έγκυο από εισβολή διαρρήκτη στο διαμέρισμά της - Πήδηξε ταράτσες, και έριξε σχοινί

Στιγμές τρόμου και πανικού έζησε πριν από μία εβδομάδα μία έγκυος, όταν ένας διαρρήκτης εισέβαλε στο διαμέρισμά της, σε περιοχή της Λάρισας.

Η γυναίκα, που βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ήταν μόνη με το άλλο της παιδί, στο σπίτι, ενώ ο σύζυγός της απουσίαζε.

Στις 8 το πρωί της περασμένης Κυριακής, όπως αποκαλύπτει το onlarissa, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος είχε σκαρφαλώσει στο διαμέρισμα, πηδώντας από ταράτσα σε ταράτσα, και ρίχνοντας σχοινί για να μπορέσει να φτάσει στην μπαλκονόπορτα.

Έντρομη η γυναίκα έβαλε τις φωνές, αιφνιδιάζοντας τον διαρρήκτη, ο οποίος πιθανότατα πίστευε πως το διαμέρισμα ήταν άδειο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του μέσου ενημέρωσης, άρχισε να ψελλίζει κάποιες λέξεις, όπως «συγνώμη» και βγήκε τρέχοντας από την πόρτα…

Άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία τώρα εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα για να εντοπιστεί ο δράστης.