Νέες αφίξεις μεταναστών νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου - Διασώθηκαν 65 άτομα

Υπάρχει αυξημένη πίεση στις νότιες θαλάσσιες περιοχές, λόγω συνεχιζόμενων μεταναστευτικών ροών και ευνοϊκών καιρικών συνθηκών.

Νέα περιστατικά μεταφοράς μεταναστών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, με τις αρχές να προχωρούν σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 65 ατόμων

Η πρώτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ανοιχτά της Ιεράπετρας, όπου εντοπίστηκε πλωτό μέσο με δεκάδες επιβαίνοντες. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια προς την Κρήτη, χωρίς να αναφερθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Νέο περιστατικό ανοιχτά του Ταίναρου

Λίγες ώρες αργότερα, δεύτερη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρο. Οι αρχές εντόπισαν ακόμη μία λέμβο με αλλοδαπούς, οι οποίοι περισυνελέγησαν και οδηγήθηκαν με ασφάλεια στην Καλαμάτα.

Συνολικά 65 άτομα διασώθηκαν στα δύο περιστατικά, τα οποία συντονίστηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συνδρομή μέσων της FRONTEX και παραπλεόντων πλοίων.

Αυξημένη πίεση στις νότιες θαλάσσιες πύλες

Οι νέες αφίξεις επιβεβαιώνουν τη διατήρηση της πίεσης στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, οι οποίες τους τελευταίους μήνες καταγράφουν αυξημένη κινητικότητα μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες της θερινής περιόδου ευνοούν τις μετακινήσεις μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής προς την Ελλάδα.

