Μπάκιγχαμ: Ο βασιλιάς Κάρολος επιστρατεύει κορυφαίο διπλωμάτη για να συμφιλιωθούν Ουίλιαμ και Χάρι

Η μυστική εντολή του βασιλιά Καρόλου για να σταματήσει ο «πόλεμος» των αδελφών

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Μπάκιγχαμ: Ο βασιλιάς Κάρολος επιστρατεύει κορυφαίο διπλωμάτη για να συμφιλιωθούν Ουίλιαμ και Χάρι
Αρχείου - Getty Images
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Βασιλιάς Κάρολος ανέθεσε στον Θίο Ράικροφτ τον ρόλο διαμεσολαβητή για την επανένωση των πρίγκιπων Ουίλιαμ και Χάρι.
  • Ο Κάρολος επιθυμεί να αποκατασταθεί επικοινωνία ανάμεσα στους γιους του, ακόμη και αν απαιτηθεί συγχώρεση από τον Ουίλιαμ προς τον Χάρι.
  • Η ρήξη μεταξύ των δύο πρίγκιπων ξεκίνησε μετά τη σχέση του Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ και επιδεινώθηκε μετά την συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ και την αυτοβιογραφία του Χάρι.
  • Ο Θίο Ράικροφτ, έμπειρος νομικός με συνεργασία στον Ουίλιαμ, θεωρεί την κατάσταση «γελοία» και εργάζεται για να επιτύχει την επανένωση.
  • Η επανένωση θα διευκόλυνε τον Κάρολο και θα του επέτρεπε να παρευρεθεί στους Αγώνες Invictus του 2027 μαζί με τον Χάρι.
Snapshot powered by AI

Μπορεί η βαθιά ρήξη ανάμεσα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι να γεφυρωθεί ποτέ; Το σίγουρο είναι ότι κάτι τέτοιο αποτελεί τη μεγαλύτερη επιθυμία του βασιλιά Καρόλου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο μονάρχης ανέθεσε στον πλέον έμπιστο συνεργάτη του τον ρόλο του διαμεσολαβητή, προκειμένου να κλείσει το μέτωπο ανάμεσα στα δύο του παιδιά. Στην πραγματικότητα, ο βασιλιάς Κάρολος επιδιώκει αυτό που θα ήθελε κάθε πατέρας: να αποκαταστήσουν οι γιοι του μια στοιχειώδη επικοινωνία, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι ο Ουίλιαμ θα πρέπει να συγχωρήσει τον Χάρι.

Όπως αναφέρεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο αναπληρωτής ιδιαίτερος γραμματέας του βασιλιά, Θίο Ράικροφτ, έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητά του την επανένωση των δύο αδελφών. Αν και ο τρόπος παραμένει ασαφής, μια τέτοια εξέλιξη θα διευκόλυνε σημαντικά τον Κάρολο να βλέπει τον Χάρι, αλλά και να παρευρεθεί στους Αγώνες Invictus που θα διεξαχθούν την επόμενη χρονιά, το 2027, στο Μπέρμιγχαμ. Οι δύο πρίγκιπες, άλλοτε αχώριστοι, έχουν να μιλήσουν χρόνια. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν ο Ουίλιαμ είχε προειδοποιήσει τον αδελφό του να μην βιαστεί στη σχέση του με τη Μέγκαν Μαρκλ, συμβουλή που ο Χάρι αγνόησε, οδηγώντας τελικά στο πολύκροτο "Megxit" τον Ιανουάριο του 2020.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία μετά την εμπρηστική συνέντευξη των Σάσεξ στην Όπρα Γουίνφρεϊ, με τις κατηγορίες για ρατσισμό και οικονομική αποκοπή, και κορυφώθηκε το 2023 με την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του πρίγκιπα Χάρι, «Ρεζέρβα». Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ένιωσε απόλυτα προδομένος από τις αποκαλύψεις, με αποτέλεσμα να απαγορεύσει κάθε αναφορά στο όνομα του αδελφό του, ενώ η μετέπειτα περιπέτεια υγείας της Κέιτ Μίντλετον ανάγκασε το ζευγάρι να αποτραβηχτεί εντελώς από το οικογενειακό δράμα. Παρά τις προσπάθειες του Χάρι να προσεγγίσει τον αδελφό του μέσω μηνυμάτων, δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Αντίθετα, οι γέφυρες με τον βασιλιά Κάρολο φαίνεται να ξαναχτίζονται σιγά-σιγά, με συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και βιντεοκλήσεις του βασιλιά με τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Σε αυτό το σημείο, το «κλειδί» φαίνεται να κρατά ο Θίο Ράικροφτ. Πρόκειται για έναν έμπειρο νομικό, απόφοιτο της Οξφόρδης με μακρά θητεία στο Foreign Office και στο πλευρό του πρωθυπουργού. Έχοντας συνεργαστεί επιτυχώς με τον Ουίλιαμ στο παρελθόν, ο Ράικροφτ θεωρεί «γελοία» την τρέχουσα κατάσταση και είναι αποφασισμένος να φέρει αποτέλεσμα. Το αν θα καταφέρει να κάμψει την επιμονή του μελλοντικού βασιλιά, μένει να αποδειχθεί.

*Με πληροφορίες από womanandhome

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών» – Η συγκινητική απάντησή του

10:36WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Βγείτε αμέσως από τη θάλασσα αν δείτε τετράγωνα κύματα

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Το DNA αναγνωρίζει νέα θύματα της καταδικασμένης αποστολής στην Αρκτική μετά από 180 χρόνια

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων - Προφυλακίστηκε ο ένας λογιστής 

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

10:06ΥΓΕΙΑ

Η «συνταγή» για 8 ώρες ύπνου στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τη γήρανση

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Και τον Ιούνιο η επιδότηση στο Diesel - Τέλος του μήνα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί

10:00ΕΥ ΖΗΝ

6 πράγματα που πρέπει να κάνετε το πρωί για μείωση της φλεγμονής όλη την ημέρα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος πρέπει να εξηγήσει...»: Τραμπ κατά Πάπα Λέοντα για τον «άχρηστο» δήμαρχο του Σικάγο

09:44WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νησί που εξαφανίστηκε κάτω από τον ωκεανό πριν από εκατομμύρια χρόνια

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για έγκυο από εισβολή διαρρήκτη στο διαμέρισμά της - Πήδηξε ταράτσες, και έριξε σχοινί

09:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη σε μία ημέρα από το 2027: Πώς θα λειτουργεί το νέο ψηφιακό σύστημα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς στις 29 Μαΐου 1453- Άγνωστες λεπτομέρειες

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο «φιδοκυνηγός» Robert F. Kennedy Jr. - Nέο βίντεο από τη «συνάντησή του» με δηλητηριώδη κροταλία

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του – Δίνουν μάχη οι γιατροί

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άφραγκη η Choupette, η γάτα κληρονόμος του σχεδιαστή Λάγκερφελντ - Πού πήγε το 1,5 εκατ δολάρια;

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Toyota Century SUV κοστίζει στη Ρωσία πιο πολύ και από Rolls-Royce

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα την Τρίτη για τη Διαφάνεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άφραγκη η Choupette, η γάτα κληρονόμος του σχεδιαστή Λάγκερφελντ - Πού πήγε το 1,5 εκατ δολάρια;

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Και τον Ιούνιο η επιδότηση στο Diesel - Τέλος του μήνα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμανε συναγερμός από το ECMWF για ακραία θερμή εισβολή: Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του – Δίνουν μάχη οι γιατροί

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για έγκυο από εισβολή διαρρήκτη στο διαμέρισμά της - Πήδηξε ταράτσες, και έριξε σχοινί

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Μέδουσες, λεοντόψαρα και νέα είδη στις ελληνικές θάλασσες - Τι πρέπει να έχουμε μαζί στην παραλία - Δείτε live πού υπάρχουν μέδουσες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα βίας στο Παρίσι μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν - Εκατοντάδες συλλήψεις

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η αγάπη νικά τα πάντα: Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς στις 29 Μαΐου 1453- Άγνωστες λεπτομέρειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ