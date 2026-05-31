Μπάκιγχαμ: Ο βασιλιάς Κάρολος επιστρατεύει κορυφαίο διπλωμάτη για να συμφιλιωθούν Ουίλιαμ και Χάρι

Snapshot Ο Βασιλιάς Κάρολος ανέθεσε στον Θίο Ράικροφτ τον ρόλο διαμεσολαβητή για την επανένωση των πρίγκιπων Ουίλιαμ και Χάρι.

Ο Κάρολος επιθυμεί να αποκατασταθεί επικοινωνία ανάμεσα στους γιους του, ακόμη και αν απαιτηθεί συγχώρεση από τον Ουίλιαμ προς τον Χάρι.

Η ρήξη μεταξύ των δύο πρίγκιπων ξεκίνησε μετά τη σχέση του Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ και επιδεινώθηκε μετά την συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ και την αυτοβιογραφία του Χάρι.

Ο Θίο Ράικροφτ, έμπειρος νομικός με συνεργασία στον Ουίλιαμ, θεωρεί την κατάσταση «γελοία» και εργάζεται για να επιτύχει την επανένωση.

Η επανένωση θα διευκόλυνε τον Κάρολο και θα του επέτρεπε να παρευρεθεί στους Αγώνες Invictus του 2027 μαζί με τον Χάρι. Snapshot powered by AI

Μπορεί η βαθιά ρήξη ανάμεσα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι να γεφυρωθεί ποτέ; Το σίγουρο είναι ότι κάτι τέτοιο αποτελεί τη μεγαλύτερη επιθυμία του βασιλιά Καρόλου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο μονάρχης ανέθεσε στον πλέον έμπιστο συνεργάτη του τον ρόλο του διαμεσολαβητή, προκειμένου να κλείσει το μέτωπο ανάμεσα στα δύο του παιδιά. Στην πραγματικότητα, ο βασιλιάς Κάρολος επιδιώκει αυτό που θα ήθελε κάθε πατέρας: να αποκαταστήσουν οι γιοι του μια στοιχειώδη επικοινωνία, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι ο Ουίλιαμ θα πρέπει να συγχωρήσει τον Χάρι.

Όπως αναφέρεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο αναπληρωτής ιδιαίτερος γραμματέας του βασιλιά, Θίο Ράικροφτ, έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητά του την επανένωση των δύο αδελφών. Αν και ο τρόπος παραμένει ασαφής, μια τέτοια εξέλιξη θα διευκόλυνε σημαντικά τον Κάρολο να βλέπει τον Χάρι, αλλά και να παρευρεθεί στους Αγώνες Invictus που θα διεξαχθούν την επόμενη χρονιά, το 2027, στο Μπέρμιγχαμ. Οι δύο πρίγκιπες, άλλοτε αχώριστοι, έχουν να μιλήσουν χρόνια. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν ο Ουίλιαμ είχε προειδοποιήσει τον αδελφό του να μην βιαστεί στη σχέση του με τη Μέγκαν Μαρκλ, συμβουλή που ο Χάρι αγνόησε, οδηγώντας τελικά στο πολύκροτο "Megxit" τον Ιανουάριο του 2020.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία μετά την εμπρηστική συνέντευξη των Σάσεξ στην Όπρα Γουίνφρεϊ, με τις κατηγορίες για ρατσισμό και οικονομική αποκοπή, και κορυφώθηκε το 2023 με την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του πρίγκιπα Χάρι, «Ρεζέρβα». Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ένιωσε απόλυτα προδομένος από τις αποκαλύψεις, με αποτέλεσμα να απαγορεύσει κάθε αναφορά στο όνομα του αδελφό του, ενώ η μετέπειτα περιπέτεια υγείας της Κέιτ Μίντλετον ανάγκασε το ζευγάρι να αποτραβηχτεί εντελώς από το οικογενειακό δράμα. Παρά τις προσπάθειες του Χάρι να προσεγγίσει τον αδελφό του μέσω μηνυμάτων, δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Αντίθετα, οι γέφυρες με τον βασιλιά Κάρολο φαίνεται να ξαναχτίζονται σιγά-σιγά, με συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και βιντεοκλήσεις του βασιλιά με τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Σε αυτό το σημείο, το «κλειδί» φαίνεται να κρατά ο Θίο Ράικροφτ. Πρόκειται για έναν έμπειρο νομικό, απόφοιτο της Οξφόρδης με μακρά θητεία στο Foreign Office και στο πλευρό του πρωθυπουργού. Έχοντας συνεργαστεί επιτυχώς με τον Ουίλιαμ στο παρελθόν, ο Ράικροφτ θεωρεί «γελοία» την τρέχουσα κατάσταση και είναι αποφασισμένος να φέρει αποτέλεσμα. Το αν θα καταφέρει να κάμψει την επιμονή του μελλοντικού βασιλιά, μένει να αποδειχθεί.

*Με πληροφορίες από womanandhome

Διαβάστε επίσης