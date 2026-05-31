Σήμερα το «Μπλε Φεγγάρι» του Μαΐου - Πόσο σπάνιο είναι

Snapshot Το «Μπλε Φεγγάρι» είναι η δεύτερη πανσέληνος μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και εμφανίζεται απόψε, Κυριακή 31 Μαΐου.

Ο κύκλος φάσεων της Σελήνης διαρκεί περίπου 29,5 ημέρες, γεγονός που καθιστά το φαινόμενο σχετικά σπάνιο.

Υπάρχουν δύο τύποι «Μπλε Φεγγαριού»: το μηνιαίο, όπως το σημερινό, και το εποχιακό, που αφορά μια τέταρτη πανσέληνο στην ίδια αστρονομική εποχή.

Η κορύφωση του φαινομένου στην Ελλάδα αναμένεται στις 11:45 μ.μ., αλλά το φεγγάρι θα είναι ορατό και εντυπωσιακό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και της επόμενης ημέρας.

Στο βόρειο ημισφαίριο, η Σελήνη θα κινείται χαμηλά στον ορίζοντα, σε αντίθεση με το νότιο ημισφαίριο όπου θα είναι ψηλά. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό και σχετικά σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο θα στολίσει απόψε, Κυριακή (31/5), τον νυχτερινό ουρανό. Πρόκειται για το περίφημο «Μπλε Φεγγάρι», έναν όρο που χρησιμοποιείται όταν έχουμε τη δεύτερη πανσέληνο μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.

Πόσο σπάνιο είναι το φαινόμενο και πώς ορίζεται

Όπως εξηγεί ο αστρονόμος Γκρεγκ Μπράουν από το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη και πιο απλή είναι η «μηνιαία». Επειδή ο κύκλος των φάσεων της Σελήνης διαρκεί περίπου 29,5 ημέρες, συνήθως βλέπουμε μία πανσέληνο τον μήνα. Όταν όμως ο μήνας ξεκινά με πανσέληνο, ο χρόνος επαρκεί για να δούμε και δεύτερη, η οποία παίρνει τον τίτλο του «μπλε φεγγαριού», όπως συμβαίνει απόψε. Η δεύτερη εκδοχή είναι το «εποχιακό μπλε φεγγάρι». Αυτό αφορά μια επιπλέον (τέταρτη) πανσέληνο μέσα στην ίδια αστρονομική εποχή (μεταξύ ηλιοστασίου και ισημερίας), με την τρίτη κατά σειρά να ονομάζεται «μπλε».

Η απόλυτη κορύφωση του φαινομένου για την Ελλάδα αναμένεται απόψε στις 11:45 μ.μ. Ωστόσο, ο Δρ. Μπράουν διευκρινίζει ότι το φεγγάρι θα φαίνεται ολόκληρο και εξίσου εντυπωσιακό τόσο κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας όσο και της αυριανής. Αξίζει να σημειωθεί ότι για εμάς στο βόρειο ημισφαίριο η Σελήνη θα κινείται σχετικά χαμηλά στον ορίζοντα, σε αντίθεση με το νότιο ημισφαίριο όπου θα βρίσκεται πολύ ψηλά.

Διαβάστε επίσης