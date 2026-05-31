Σήμερα το «Μπλε Φεγγάρι» του Μαΐου - Πόσο σπάνιο είναι

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να κοιτάξετε ψηλά

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Σήμερα το «Μπλε Φεγγάρι» του Μαΐου - Πόσο σπάνιο είναι

Το μπλέ φεγγάρι στον ουρανό

Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το «Μπλε Φεγγάρι» είναι η δεύτερη πανσέληνος μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα και εμφανίζεται απόψε, Κυριακή 31 Μαΐου.
  • Ο κύκλος φάσεων της Σελήνης διαρκεί περίπου 29,5 ημέρες, γεγονός που καθιστά το φαινόμενο σχετικά σπάνιο.
  • Υπάρχουν δύο τύποι «Μπλε Φεγγαριού»: το μηνιαίο, όπως το σημερινό, και το εποχιακό, που αφορά μια τέταρτη πανσέληνο στην ίδια αστρονομική εποχή.
  • Η κορύφωση του φαινομένου στην Ελλάδα αναμένεται στις 11:45 μ.μ., αλλά το φεγγάρι θα είναι ορατό και εντυπωσιακό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και της επόμενης ημέρας.
  • Στο βόρειο ημισφαίριο, η Σελήνη θα κινείται χαμηλά στον ορίζοντα, σε αντίθεση με το νότιο ημισφαίριο όπου θα είναι ψηλά.
Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό και σχετικά σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο θα στολίσει απόψε, Κυριακή (31/5), τον νυχτερινό ουρανό. Πρόκειται για το περίφημο «Μπλε Φεγγάρι», έναν όρο που χρησιμοποιείται όταν έχουμε τη δεύτερη πανσέληνο μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.

Πόσο σπάνιο είναι το φαινόμενο και πώς ορίζεται

Όπως εξηγεί ο αστρονόμος Γκρεγκ Μπράουν από το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη και πιο απλή είναι η «μηνιαία». Επειδή ο κύκλος των φάσεων της Σελήνης διαρκεί περίπου 29,5 ημέρες, συνήθως βλέπουμε μία πανσέληνο τον μήνα. Όταν όμως ο μήνας ξεκινά με πανσέληνο, ο χρόνος επαρκεί για να δούμε και δεύτερη, η οποία παίρνει τον τίτλο του «μπλε φεγγαριού», όπως συμβαίνει απόψε. Η δεύτερη εκδοχή είναι το «εποχιακό μπλε φεγγάρι». Αυτό αφορά μια επιπλέον (τέταρτη) πανσέληνο μέσα στην ίδια αστρονομική εποχή (μεταξύ ηλιοστασίου και ισημερίας), με την τρίτη κατά σειρά να ονομάζεται «μπλε».

Η απόλυτη κορύφωση του φαινομένου για την Ελλάδα αναμένεται απόψε στις 11:45 μ.μ. Ωστόσο, ο Δρ. Μπράουν διευκρινίζει ότι το φεγγάρι θα φαίνεται ολόκληρο και εξίσου εντυπωσιακό τόσο κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας όσο και της αυριανής. Αξίζει να σημειωθεί ότι για εμάς στο βόρειο ημισφαίριο η Σελήνη θα κινείται σχετικά χαμηλά στον ορίζοντα, σε αντίθεση με το νότιο ημισφαίριο όπου θα βρίσκεται πολύ ψηλά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών» – Η συγκινητική απάντησή του

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων - Προφυλακίστηκε ο ένας λογιστής 

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

10:06ΥΓΕΙΑ

Η «συνταγή» για 8 ώρες ύπνου στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τη γήρανση

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Και τον Ιούνιο η επιδότηση στο Diesel - Τέλος του μήνα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί

10:00ΕΥ ΖΗΝ

6 πράγματα που πρέπει να κάνετε το πρωί για μείωση της φλεγμονής όλη την ημέρα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος πρέπει να εξηγήσει...»: Τραμπ κατά Πάπα Λέοντα για τον «άχρηστο» δήμαρχο του Σικάγο

09:44WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νησί που εξαφανίστηκε κάτω από τον ωκεανό πριν από εκατομμύρια χρόνια

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για έγκυο από εισβολή διαρρήκτη στο διαμέρισμά της - Πήδηξε ταράτσες, και έριξε σχοινί

09:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη σε μία ημέρα από το 2027: Πώς θα λειτουργεί το νέο ψηφιακό σύστημα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς στις 29 Μαΐου 1453- Άγνωστες λεπτομέρειες

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο «φιδοκυνηγός» Robert F. Kennedy Jr. - Nέο βίντεο από τη «συνάντησή του» με δηλητηριώδη κροταλία

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του – Δίνουν μάχη οι γιατροί

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άφραγκη η Choupette, η γάτα κληρονόμος του σχεδιαστή Λάγκερφελντ - Πού πήγε το 1,5 εκατ δολάρια;

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Toyota Century SUV κοστίζει στη Ρωσία πιο πολύ και από Rolls-Royce

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα την Τρίτη για τη Διαφάνεια

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αφίξεις μεταναστών νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου - Διασώθηκαν 65 άτομα

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άφραγκη η Choupette, η γάτα κληρονόμος του σχεδιαστή Λάγκερφελντ - Πού πήγε το 1,5 εκατ δολάρια;

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Και τον Ιούνιο η επιδότηση στο Diesel - Τέλος του μήνα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμανε συναγερμός από το ECMWF για ακραία θερμή εισβολή: Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του – Δίνουν μάχη οι γιατροί

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για έγκυο από εισβολή διαρρήκτη στο διαμέρισμά της - Πήδηξε ταράτσες, και έριξε σχοινί

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Μέδουσες, λεοντόψαρα και νέα είδη στις ελληνικές θάλασσες - Τι πρέπει να έχουμε μαζί στην παραλία - Δείτε live πού υπάρχουν μέδουσες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα βίας στο Παρίσι μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν - Εκατοντάδες συλλήψεις

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η αγάπη νικά τα πάντα: Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς στις 29 Μαΐου 1453- Άγνωστες λεπτομέρειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ