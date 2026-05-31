ΗΠΑ: Μετεωρίτης που έτρεχε με 120.000 χιλιόμετρα την ώρα διαλύθηκε πάνω από τη Νέα Αγγλία

Παρά την τρομακτική τους φύση και την ενέργεια που απελευθερώνουν, αυτοί οι διαστημικοί βράχοι σχεδόν ποτέ δεν προκαλούν τραυματισμούς ή θανάτους, καθώς ο πλανήτης προστατεύεται αποτελεσματικά από την ατμόσφαιρά του

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή της Βοστώνης των ΗΠΑ πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια και τους καναπέδες τους το Σάββατο γύρω στις 2 το μεσημέρι, όταν ένας εκκωφαντικός θόρυβος συγκλόνισε την ατμόσφαιρα, τραντάζοντας παράθυρα, τοίχους και ολόκληρα σπίτια.

Η ανησυχία εξαπλώθηκε αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατοντάδες χρήστες να προσπαθούν να καταλάβουν τι είχε συμβεί, αναζητώντας απεγνωσμένα απαντήσεις. Η έλλειψη άμεσης ενημέρωσης άφησε ελεύθερο το πεδίο για κάθε είδους θεωρίες, με πολλούς να κάνουν λόγο για πυρηνική επίθεση, αεροπορικό δυστύχημα ή ακόμα και για μια επικείμενη εξωγήινη εισβολή, πριν τελικά η NASA παρέμβει για να δώσει μια σαφή και επιστημονική εξήγηση.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο θόρυβος προκλήθηκε από μια πύρινη σφαίρα, έναν μετεωρίτη που εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης με την ασύλληπτη ταχύτητα των 120.000 χιλιομέτρων την ώρα.

Το ουράνιο σώμα, που εκτιμάται ότι είχε το μέγεθος μιας μπάλας μπάσκετ, δεν άντεξε την τρομερή πίεση και την τριβή. Περίπου σαράντα μίλια πάνω από τα σύνορα της Μασαχουσέτης με το Νιου Χάμσαϊρ, το πέτρωμα διαλύθηκε βίαια, απελευθερώνοντας ενέργεια ισοδύναμη με 300 τόνους TNT, γεγονός που εξηγεί τον τρομακτικό ήχο που ακούστηκε σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.

Δεν γνώριζαν τι συνέβη

Η συννεφιά που επικρατούσε εκείνη την ώρα πάνω από την πόλη εμπόδισε τους πολίτες να δουν το φλεγόμενο βράχο, εντείνοντας το μυστήριο για αρκετές ώρες, καθώς το φαινόμενο έγινε αντιληπτό μόνο από το ακουστικό του αποτύπωμα. Σύμφωνα με τον Carl W. Hergenrother, διευθυντή της Αμερικανικής Εταιρείας Μετεωριτών, τα υπολείμματα του βράχου φαίνεται πως κατέληξαν στον Ατλαντικό Ωκεανό, χωρίς να προκαλέσουν κάποιου είδους καταστροφή.

Ο Rich Sauro, ένας 64χρονος κάτοικος του Μέντφιλντ που βρισκόταν στο σπίτι του εκείνη τη στιγμή προσπαθώντας να κοιμηθεί, περιέγραψε τη στιγμή της έκρηξης με ζωηρά χρώματα, λέγοντας ότι ένιωσε σαν ένα αυτοκίνητο να έπεσε με ορμή πάνω στον τοίχο του σπιτιού του. Έντρομος, άνοιξε τα στόρια και στη συνέχεια βγήκε έξω με τον γιο του για να αναζητήσει την πηγή της υποτιθέμενης καταστροφής στη γειτονιά, χωρίς όμως να βρει το παραμικρό ίχνος.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία της Βοστώνης δεχόταν καταιγισμό κλήσεων από έντρομους πολίτες σε ολόκληρη την πολιτεία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις και να σταλούν περιπολικά στην περιοχή του Μπράιτον, περίπου 10 μίλια από το κέντρο της πόλης, προκειμένου να εντοπιστεί τυχόν σημείο πρόσκρουσης ή έκρηξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, αναφορές για το φαινόμενο και τον θόρυβο έφτασαν από μια τεράστια γεωγραφική ζώνη, που εκτεινόταν από το Κεμπέκ του Καναδά μέχρι το Μέριλαντ.

Το άλυτο μυστήριο της Νότιας Καρολίνας

Η αναστάτωση στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, γεγονός που συνέβαλε στη γενικότερη νευρικότητα των πολιτών. Την προηγούμενη Πέμπτη γύρω στις 5:30 το απόγευμα, ένας παρόμοιος υπόκωφος θόρυβος συγκλόνισε τη Νότια Καρολίνα, περίπου 1.000 μίλια νότια της Μασαχουσέτης. Εκατοντάδες άνθρωποι στην κομητεία Ρίτσλαντ ανέφεραν ότι άκουσαν ένα δυνατό κροτάλισμα από τον ουρανό που έκανε τα δωμάτια των σπιτιών τους να δονηθούν, προκαλώντας έντονο φόβο.

Αν και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, οι τοπικές αρχές βρέθηκαν σε πλήρη αδυναμία να δώσουν μια άμεση εξήγηση. Η NASA ξεκαθάρισε αργότερα ότι ο συγκεκριμένος θόρυβος δεν οφειλόταν σε κάποιον μετεωρίτη, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση, καθώς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από την πτώση κάποιου διαστημικού σκουπιδιού, όπως κομμάτια από παλιούς δορυφόρους που επέστρεψαν ανεξέλεγκτα στην ατμόσφαιρα.

Η πραγματικότητα πίσω από τους κινηματογραφικούς μύθους

Όπως εξήγησε ο Hergenrother, οι τροχιές της Γης και του συγκεκριμένου αστεροειδούς απλώς διασταυρώθηκαν, ένα φαινόμενο που δεν είναι τόσο σπάνιο όσο πιστεύουν οι περισσότεροι. Αυτού του είδους τα γεγονότα συμβαίνουν περίπου έξι φορές τον χρόνο πάνω από το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, απλώς η ευρεία χρήση των smartphone και η άμεση πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν πλέον αυτές τις περιπτώσεις πολύ πιο εύκολο να καταγραφούν, να εντοπιστούν και να συζητηθούν σε παγκόσμια κλίμακα.

Κι όμως, παρά την τρομακτική τους φύση και την ενέργεια που απελευθερώνουν, αυτά τα διαστημικά πετρώματα σχεδόν ποτέ δεν προκαλούν τραυματισμούς ή θανάτους, καθώς ο πλανήτης προστατεύεται αποτελεσματικά από την ατμόσφαιρά του. Ο διευθυντής της Αμερικανικής Εταιρείας Μετεωριτών έσπευσε να καταρρίψει και έναν δημοφιλή κινηματογραφικό μύθο που θέλει τα ουράνια σώματα να προκαλούν τεράστιες καταστροφές. Στην πραγματικότητα, οι μετεωρίτες δεν αφήνουν πίσω τους κρατήρες που βγάζουν ατμούς όπως βλέπουμε στο σινεμά του Χόλιγουντ. Όταν ένας τέτοιος βράχος επιβιώνει από το πέρασμα της ατμόσφαιρας και φτάνει τελικά στο έδαφος, χάνει όλη τη θερμότητά του. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια μαύρη, κρύα πέτρα που απλώς βρίσκεται ξαφνικά σε ένα μέρος όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

