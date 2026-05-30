Συρία: Λύνεται το τραγικό μυστήριο με τα 6 παιδιά της πρωταθλήτριας σκακιού - Όλα νεκρά

Η συριακή Επιτροπή για τους Εξαφανισθέντες ανακοίνωσε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως τα έξι παιδιά της οδοντιάτρου και πρωταθλήτριας σκακιού Ράνια αλ Αμπάσι, μιας από τις πιο γνωστές περιπτώσεις εξαναγκαστικής εξαφάνισης κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Μπασάρ αλ Άσαντ, δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Την ίδια εκτίμηση εξέφρασε και ο θείος των παιδιών, Χάσαν αλ Αμπάσι, μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook.

Η Ράνια αλ Αμπάσι εξαφανίστηκε τον Μάρτιο του 2013 μαζί με τον σύζυγό της και τα έξι παιδιά τους, όταν κυβερνητικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο στην κατοικία τους στη Δαμασκό. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οικογένεια στοχοποιήθηκε λόγω της αντιπολιτευτικής της στάσης απέναντι στο καθεστώς.

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σύμβολα των εξαναγκαστικών εξαφανίσεων στη Συρία, κατά τη διάρκεια της εξουσίας του Άσαντ, ο οποίος ανατράπηκε το 2024.

«Καταλήξαμε σε αξιόπιστα ευρήματα που μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε, με υψηλό βαθμό βεβαιότητας, ότι τα παιδιά της Ράνια αλ Αμπάσι είναι νεκρά», αναφέρει η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της. Τα παιδιά ήταν ηλικίας από τριών έως δεκαπέντε ετών κατά την εξαφάνισή τους. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των σορών τους.

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για την τύχη των γονέων, αν και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνή μέσα ενημέρωσης θεωρούν επίσης πιθανό ότι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο Χάσαν αλ Αμπάσι υποστήριξε ότι είχε πρόσβαση σε βίντεο που αποδίδονται στον βασικό ύποπτο για σφαγή δεκάδων ανθρώπων στη Δαμασκό το 2013. Όπως ανέφερε, σε ένα από αυτά εμφανίζονται παιδιά που κατηγορούνταν για «τρομοκρατία» σε σκοτεινό δωμάτιο, το οποίο συγγενείς της οικογένειας αναγνώρισαν ως το σπίτι της Ράνια αλ Αμπάσι.

Σύμφωνα με εκτίμηση της Επιτροπής που δημοσιοποιήθηκε πέρυσι, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Άσαντ. Πολλοί από αυτούς κρατήθηκαν σε φυλακές, ενώ άλλοι χάθηκαν σε μάχες, σε σημεία ελέγχου, κατά τη διάρκεια μετακινήσεων πληθυσμών ή σε περιοχές υπό τον έλεγχο ένοπλων οργανώσεων.

Ο συριακός εμφύλιος πόλεμος, που ξέσπασε το 2011 μετά τη βίαιη καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, άφησε πίσω του δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και κρατούμενους. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επίσημος απολογισμός, ενώ χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αγνοούν την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων.