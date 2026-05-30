ΑΕΚ - Ολυμπιακός 68-95: Πέρασε από τα Λιόσια και τώρα «αιώνιοι» τελικοί

Η ομάδα του Πειραιά, παρά τις απουσίες των Εβάν Φουρνιέ, Κίναν Έβανς Τζόουνς και Τάιλερ Ντόρσεϊ, είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης στο μεγαλύτερο διάστημά της και δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να την απειλήσουν.

Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Ντόντα Χολ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και δύο μπλοκ. Σημαντική ήταν και η προσφορά του Σάσα Βεζένκοφ με 15 πόντους και επτά ριμπάουντ, ενώ θετική παρουσία είχαν επίσης οι Τόμας Ουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Για την ΑΕΚ, η οποία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα, ξεχώρισαν ο Τζέιμς Νάναλι με 19 πόντους και ο Γκρεγκ Μπράουν με 20 πόντους και οκτώ ριμπάουντ. Ο Δημήτρης Φλιώνης, μετά την αιφνίδια απώλεια του πατέρα του, κατέγραψε τρεις πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και τρεις ασίστ.

Το παιχνίδι άρχισε με χαμηλό τέμπο και αρκετά άστοχα σουτ, όμως ο Ολυμπιακός βρήκε γρήγορα ρυθμό. Με τον Βεζένκοφ να δίνει λύσεις στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι με 20-10.

Η εικόνα παρέμεινε ίδια και στη δεύτερη περίοδο, με τους Πειραιώτες να ελέγχουν πλήρως τον ρυθμό και να ανεβάζουν τη διαφορά μέχρι και τους 17 πόντους. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 44-30 υπέρ του Ολυμπιακού.

Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό. Ο Χολ κυριάρχησε κοντά στα δύο καλάθια και συνέβαλε καθοριστικά ώστε η διαφορά να ξεπεράσει τους 20 πόντους. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στο +20 (66-46), μετατρέποντας ουσιαστικά την τελευταία περίοδο σε διαδικαστικού χαρακτήρα.

Χωρίς να αλλάξει κάτι μέχρι το φινάλε, ο Ολυμπιακός έφτασε με άνεση στη νίκη με 95-68 και «σφράγισε» το εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Τα δεκάλεπτα: 10-20, 30-44, 46-66, 68-95

Διαιτητές: Τσαρούχα, Καραπάνος, Χριστινάκης

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 4, Σκορδίλης 4, Φλιώνης 3 (1), Μπάρτλεϊ 2, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν 20, Κατσίβελης 3 (1), Λεκαβίτσιους 6, Πετσάρσκι 3 (1), Κουζμίνσκας 4, Νάναλι 19 (3).

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10 (2), Ουόρντ 5, Βεζένκοφ 15 (2), Παπανικολάου 2, Μιλουτίνοφ 7, Νιλικίνα 13 (1), Λαρεντζάκης, Μόρις 10 (2), Νετζήπογλου 6 (1), Πίτερς 11, Χολ 16.