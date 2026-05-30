Νίκος Ταγαράς: Την Τετάρτη στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» – Η επιθυμία της οικογένειας

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου, συγγενείς, φίλοι και απλός κόσμος θα πει το στερνό «αντίο» στον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος θα τελεστεί στη 13:00 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, στην Κόρινθο.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:00 της ίδιας μέρας.

Μετά την τελετή, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας, όπως γνωστοποίησε ο γιος του αείμνηστου πολιτικού, Χρήστος Ταγαράς.

Ακόμη, ανέφερε πως αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», μέσω ειδικού κυτίου που θα υπάρχει στον Ιερό Ναό, στη μνήμη του πατέρα του.

