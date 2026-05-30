Πρόβλημα με Ναν στον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός δίνει τη… μάχη του για πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Κέντρικ Ναν να αγωνίζεται με πρόβλημα τραυματισμού.
Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δίνει η μάχη του για να καταβάλει την αντίσταση του εξαιρετικού ΠΑΟΚ και να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση του πρωταθλήματος, ο Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα.
Ο Κέντρικ Ναν κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου έπεσε στο παρκέ με αποτέλεσμα να χτυπήσει στον καρπό. Αντικαταστάθηκε, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία πέρασε και πάλι στον αγώνα αν και τραυματίας.
