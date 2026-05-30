Στενά του Ορμούζ: Νέα παρέμβαση του Κατάρ – «Όχι» στην επιβολή μόνιμων τελών διέλευσης

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Το Κατάρ εξέφρασε αντίθεση στην επιβολή μόνιμων τελών διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινών χρεώσεων εφόσον αυτές συνδέονται με συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η αποναρκοθέτηση και η αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σέιχ Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Τάνι, υπογράμμισε ότι η Ντόχα αντιτίθεται σε οιοδήποτε μόνιμο σύστημα διοδίων, καθώς το κόστος θα μετακυλιστεί τελικά στους καταναλωτές, μιλώντας σήμερα (30/05) στο ασιατικό συνέδριο ασφάλειας Shangri–La Dialogue, στη Σιγκαπούρη.

Αυτή η τοποθέτηση ήλθε σχετικά με τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού χρεώσεων στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο τη θεσμοθέτηση του ελέγχου της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους του πλανήτη, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Το ζήτημα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών από το Ιράν, ως απάντηση στις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

«Το Κατάρ, όπως και οι εταίροι στον Κόλπο, έχει ξεκαθαρίσει ότι η επιβολή τελών θα επιβαρύνει αναπόφευκτα τον τελικό καταναλωτή και γι’ αυτό είμαστε αντίθετοι σε μια τέτοια προοπτική», τόνισε ο Σέιχ Σαούντ.

Παράλληλα, άφησε περιθώριο για μία πιο ευέλικτη προσέγγιση σε βραχυπρόθεσμες χρεώσεις. Όπως επεσήμανε, εάν τα έσοδα χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης ή άλλες προσωρινές ανάγκες που σχετίζονται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τότε το θέμα θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Η ιδέα επιβολής διοδίων στα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη συναντήσει ισχυρές αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αλλά και χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες απορρίπτουν οιαδήποτε χρέωση για τη διέλευση πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις κρισιμότερες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου και της μεταφοράς ενέργειας, καθώς μέσω αυτών διακινείται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

