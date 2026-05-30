Εύοσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 38χρονο για τον θάνατο του 67χρονου

Snapshot Ο 38χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 67χρονου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών μαζί και προσπάθησε να βοηθήσει το θύμα όταν αυτό έπεσε στο πάτωμα.

Επιπλέον, του ασκήθηκε δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Ο 38χρονος παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια και παραμένει υπό κράτηση, αναμένοντας να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ενώ ο 67χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της Παρασκευής έκανε μαζί με τον 67χρονο χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι, σε κάποια στιγμή, το θύμα έπεσε στο πάτωμα, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να του προσφέρει βοήθεια.

Ο 38χρονος παραπέμφθηκε στην 3η Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση, σε βαθμό πλημμελήματος. Αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το φονικό επεισόδιο

«Σύλληψη 38χρονου ημεδαπού στο πλαίσιο διερεύνησης ανθρωποκτονίας 67χρονου άντρα

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ανθρωποκτονίας 67χρονου ημεδαπού, αστυνομικοί του Α.Τ. Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν 38χρονο άντρα.

Πρόκειται για ημεδαπό, στην οικία του οποίου στην περιοχή του Ευόσμου, βρέθηκε, αρχικά, σοβαρά τραυματισμένος στο κεφάλι ο 67χρονος, ο οποίος κατέληξε, πρωινές ώρες σήμερα (30-05-2026), σε νοσοκομείο που είχε διακομισθεί.

Εντός της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

