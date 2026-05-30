ΗΠΑ: Μετέτρεψαν ξανά σε υγροβιότοπο περιοχή που προοριζόταν για προάστιο

Το Picayune Strand στη Φλόριντα αναγεννήθηκε έπειτα από δύο δεκαετίες περιβαλλοντικών παρεμβάσεων και θεωρείται πλέον μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες αποκατάστασης των Έβεργκλεϊντς

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Η περιοχή Picayune Strand στη Φλόριντα αποκαταστάθηκε ως υγροβιότοπος μετά από δύο δεκαετίες περιβαλλοντικών παρεμβάσεων.
  • Η αρχική προσπάθεια μετατροπής της περιοχής σε προάστιο κατοικιών απέτυχε λόγω συχνών πλημμυρών και οικονομικής ασυμφορίας.
  • Το σχέδιο αποκατάστασης περιλάμβανε το κλείσιμο αποστραγγιστικών καναλιών και την επαναφορά της φυσικής υδρολογίας της περιοχής.
  • Η αποκατάσταση έχει επιφέρει την επιστροφή φυσικής βλάστησης και απειλούμενων ειδών, όπως ο κόκκινος δρυοκολάπτης και ο πάνθηρας της Φλόριντα.
  • Το έργο θεωρείται πρότυπο για ανάλογες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες παγκοσμίως και αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα μακροχρόνιας προστασίας της φύσης.
Ένα φιλόδοξο περιβαλλοντικό εγχείρημα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατάφερε να επαναφέρει στη φυσική της μορφή μια τεράστια έκταση υγροτόπων στη νότια Φλόριντα, η οποία πριν από δεκαετίες είχε αποστραγγιστεί με στόχο να μετατραπεί σε οικιστική περιοχή.

Η περιοχή Picayune Strand, που βρίσκεται βορειοδυτικά του Εθνικού Πάρκου των Έβεργκλεϊντς, θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα οικολογικής αποκατάστασης στις ΗΠΑ.

Το φιλόδοξο σχέδιο που δεν πέτυχε ποτέ

Τη δεκαετία του 1950, η κατασκευαστική εταιρεία Gulf American απέκτησε τεράστιες εκτάσεις γης στη νότια Φλόριντα με σκοπό να δημιουργήσει το μεγαλύτερο προάστιο κατοικιών της Αμερικής, γνωστό ως Golden Gate Estates.

Για να καταστεί η περιοχή κατάλληλη για δόμηση, κατασκευάστηκαν μεγάλα αποστραγγιστικά κανάλια που απομάκρυναν το νερό, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν δρόμοι και αναχώματα.

Ωστόσο, η προσπάθεια απέτυχε. Η περιοχή του Picayune Strand βρίσκεται σε χαμηλότερο υψόμετρο σε σχέση με τις γύρω εκτάσεις, με αποτέλεσμα οι πλημμύρες να παραμένουν συχνό φαινόμενο και η ανάπτυξη να αποδειχθεί οικονομικά ασύμφορη. Τελικά, η εταιρεία χρεοκόπησε.

Η μεγάλη επιστροφή της φύσης

Η αποκατάσταση της περιοχής εντάχθηκε το 2000 στο ευρύτερο σχέδιο αναγέννησης των Έβεργκλεϊντς, ενός από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προγράμματα στον κόσμο.

Το Picayune Strand στη Φλόριντα, η περιοχή που επανέρχεται στη φυσική της κατάσταση έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια έργων αποκατάστασης του οικοσυστήματος των Έβεργκλεϊντς

Ήδη από τη δεκαετία του 1980, περιβαλλοντικές οργανώσεις και δημόσιοι φορείς άρχισαν να αγοράζουν σταδιακά τα ιδιωτικά οικόπεδα που είχαν απομείνει στην περιοχή. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2004, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος.

Γέμισαν ξανά τα κανάλια

Βασικός στόχος ήταν η επαναφορά της φυσικής υδρολογίας των Έβεργκλεϊντς. Τα κανάλια που είχαν ανοιχτεί για την αποστράγγιση της περιοχής έκλεισαν σταδιακά, ενώ οι δρόμοι και τα αναχώματα αποξηλώθηκαν. Τα υλικά που αφαιρέθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την επίχωση των καναλιών, επιτρέποντας στο νερό να ακολουθήσει ξανά τις φυσικές του διαδρομές.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τα Έβεργκλεϊντς λειτουργούν σαν ένας τεράστιος «ποταμός από χορτάρι», όπου το νερό κινείται αργά και ομοιόμορφα σε τεράστιες εκτάσεις. Η αποκατάσταση αυτής της φυσικής ροής θεωρήθηκε καθοριστική για την ανάκαμψη του οικοσυστήματος.

«Έχουμε πετύχει πάνω από το 90% της αποκατάστασης»

Ο οικολόγος Μάικλ Ντούεβερ, που παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου, εκτιμά ότι η περιοχή έχει επιστρέψει σε ποσοστό άνω του 90% στην αρχική φυσική της κατάσταση.

Παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες τεχνικές παρεμβάσεις, όπως αντλιοστάσια που διαχειρίζονται τα όμβρια ύδατα σε περιοχές όπου κατοικούν ακόμη άνθρωποι, η συνολική εικόνα θεωρείται ιδιαίτερα θετική.

Επιστρέφουν φυτά και άγρια ζώα

Τα αποτελέσματα της αποκατάστασης είναι ήδη ορατά. Η φυσική βλάστηση επανεμφανίζεται σε μεγάλες εκτάσεις, ενώ επιστρέφουν και είδη φυτών που είχαν εξαφανιστεί από την περιοχή για δεκαετίες.

Οι επιστήμονες καταγράφουν σημαντικά οφέλη για απειλούμενα είδη της Φλόριντα, όπως ο κόκκινος δρυοκολάπτης (red-cockaded woodpecker) και ο σπάνιος πάνθηρας της Φλόριντα.

Μελέτες δείχνουν επίσης ότι η αύξηση των εντόμων στην αποκατεστημένη περιοχή ευνοεί τον νυχτερίδα bonneted bat, το μεγαλύτερο είδος νυχτερίδας της πολιτείας.

Ένα μοντέλο για το μέλλον

Οι ειδικοί θεωρούν ότι το Picayune Strand αποτελεί μικρογραφία του ευρύτερου σχεδίου αποκατάστασης των Έβεργκλεϊντς και αποδεικνύει ότι ακόμη και οικοσυστήματα που έχουν υποστεί σοβαρές ανθρώπινες παρεμβάσεις μπορούν να ανακάμψουν.

Το έργο αναδεικνύεται πλέον ως παράδειγμα για αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο, δείχνοντας ότι η μακροχρόνια επένδυση στην προστασία της φύσης μπορεί να αποδώσει θεαματικά αποτελέσματα.

