ΗΠΑ: Προσωρινό μπλόκο στο ταμείο 1,8 δισ. δολαρίων για τους συμμάχους του Τραμπ

Ομοσπονδιακή δικαστής στις ΗΠΑ μπλόκαρε προσωρινά τη μεταφορά χρημάτων σε ένα αμφιλεγόμενο ταμείο αποζημιώσεων ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχεδιάζει να δημιουργήσει η κυβέρνηση Τραμπ με σκοπό την αποζημίωση θυμάτων που θεωρήθηκε ότι στοχοποιήθηκαν πολιτικά

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Ομοσπονδιακή δικαστής μπλόκαρε προσωρινά τη μεταφορά 1,8 δισ. δολαρίων σε ταμείο αποζημιώσεων που σχεδίαζε η κυβέρνηση Τραμπ για θύματα πολιτικής στοχοποίησης.
  • Το ταμείο ήταν μέρος συμφωνίας για τον τερματισμό αγωγής Τραμπ κατά της Εφορίας σχετικά με διαρροή φορολογικών δηλώσεων.
  • Υπάρχει δικαστική αμφισβήτηση και πολιτική κριτική για το ταμείο, με ανησυχίες για έλλειψη εποπτείας και διακρίσεις.
  • Το Κογκρέσο εξετάζει νομοθεσία για τον περιορισμό των εξουσιών του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με το ταμείο.
  • Μια ομάδα πρώην δικαστών ζήτησε διεξοδική εξέταση της συμφωνίας που εμποδίζει την IRS να ερευνήσει φορολογικές δηλώσεις του Τραμπ και της οικογένειάς του.
Η δικαιοσύνη στις ΗΠΑ σταμάτησε προσωρινά τη δημιουργία ενός κυβερνητικού ταμείου ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποζημίωση ατόμων που ισχυρίστηκαν ότι ήταν στόχοι πολιτικής έρευνας από προηγούμενες κυβερνήσεις. Η ομοσπονδιακή δικαστής Λεόνι Μπρίνκεμα απαγόρευσε στο υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα για την αναστολή ή τη λειτουργία του ταμείου - συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας ή της διασποράς των αιτήσεων - μέχρι την προκαταρκτική ακρόαση στις 12 Ιουνίου.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ιδρύει αυτό που ονόμασε «ταμείο κατά της εργαλειοποίησης». Απαντώντας στην δισέλιδη εντολή του δικαστή την Παρασκευή, εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε ότι ήταν «εξαιρετικά βέβαιος» για τη νομιμότητα του σχεδίου.

Το ταμείο ήταν μέρος μίας συμφωνίας με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της αγωγής του ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της Εφορίας (IRS) σχετικά με τη διαρροή των φορολογικών του δηλώσεων. Ενώ το υπόμνημα για τη δημιουργία του ταμείου δεν ανέφερε λεπτομερώς πώς τα άτομα θα μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις για πληρωμές, πολλοί υποστηρικτές του Τραμπ που διώχθηκαν για τις ταραχές στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να ζητήσουν αποζημίωση.

Η δημιουργία του ταμείου προκάλεσε κατακραυγή από τους Δημοκρατικούς και ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι ανησυχούσαν ότι δεν είχε ρητή έγκριση από το Κογκρέσο και θα λειτουργούσε με ελάχιστη εποπτεία. Ο Τζον Θουν, επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, δήλωσε ότι δεν ήταν «μεγάλος οπαδός» του ταμείου και ότι δεν υπήρχε σαφήνεια για το πώς θα διεκπεραιώνονταν οι αιτήσεις.

Η αγωγή στη Βιρτζίνια κατατέθηκε από δύο άνδρες που ισχυρίστηκαν ότι το ταμείο εισάγει διακρίσεις. Είπαν ότι είχαν γίνει στόχος πολιτικών αντιποίνων από την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά πίστευαν ότι η κυβέρνηση δεν θα τους επέτρεπε να υποβάλουν αιτήσεις αποζημίωσης. Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά βέβαιοι για τη νομιμότητα του ταμείου, το οποίο υποστηρίζεται από άφθονο προηγούμενο».

«Δεν θα επιτρέψουμε στις πολιτικές προτιμήσεις των δικαστών να επηρεάσουν τις προσπάθειές μας να παρέχουμε αποζημίωση στα θύματα του νόμου», πρόσθεσαν. Ο Καρλ Τομπίας, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Ρίτσμοντ, δήλωσε ότι η δικαστής Μπρίνκεμα, η οποία διορίστηκε από τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ήταν «πολύ έμπειρη» και είχε «επιλύσει προσεκτικά ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων υψηλού προφίλ».

Πρόσθεσε ότι ενώ η νομική απόφαση μπορεί να σταματήσει προσωρινά το ταμείο, υπάρχει μια κίνηση στο Κογκρέσο να ψηφίσει νομοθεσία που θα περιορίσει περαιτέρω τις προσπάθειες του υπουργείου Δικαιοσύνης, βασιζόμενο στην «εξουσία του ταμείου» του Κογκρέσου. Η αγωγή της Βιρτζίνια είναι μία από τις πολλές νομικές προσφυγές κατά του ταμείου που εξετάζονται επί του παρόντος από τα ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Την Τετάρτη, μια ομάδα 35 πρώην ομοσπονδιακών δικαστών έγραψε μια επιστολή στη δικαστή που επέβλεψε την φορολογική αγωγή του Τραμπ, ζητώντας της να εξετάσει τους όρους της συμφωνίας πιο διεξοδικά. Οι όροι της συμφωνίας εμποδίζουν επίσης την IRS να εξετάσει τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν στο παρελθόν ο Τραμπ, η οικογένειά του και οι επιχειρήσεις του.

