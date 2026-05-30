Το κινητό σου «κολλάει»; 4 βήματα για να αδειάσεις χώρο χωρίς να σβήσεις φωτογραφίες

Snapshot Η καθαρισμός της προσωρινής μνήμης (cache) των εφαρμογών απελευθερώνει σημαντικό αποθηκευτικό χώρο χωρίς να χρειάζεται διαγραφή φωτογραφιών.

Η διαγραφή παλιών αρχείων από τον φάκελο «Λήψεις» (Downloads) βοηθά στην απελευθέρωση χώρου που καταλαμβάνουν αρχεία που δεν χρειάζονται πλέον.

Οι εφαρμογές συνομιλίας όπως WhatsApp και Viber αποθηκεύουν πολλά «κρυφά» αρχεία, που μπορούν να διαγραφούν μέσω της διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου των εφαρμογών.

Η απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιούνται μειώνει την κατανάλωση χώρου και πόρων συστήματος.

Η χρήση υπηρεσιών αποθήκευσης στο cloud, όπως Google Photos ή iCloud, επιτρέπει τη διατήρηση φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση online, ενώ στο κινητό παραμένουν μειωμένα αντίγραφα για εξοικονόμηση χώρου.

Η γεμάτη μνήμη είναι ένας από τους κύριους λόγους που ένα κινητό τηλέφωνο αρχίζει να καθυστερεί, να «κολλάει» ή να εμφανίζει ενοχλητικά μηνύματα προειδοποίησης. Το πρώτο πράγμα που σκέφτονται οι περισσότεροι είναι να θυσιάσουν τις αναμνήσεις τους, διαγράφοντας φωτογραφίες και βίντεο.

Ωστόσο, υπάρχουν άλλοι, πολύ πιο αποτελεσματικοί τρόποι να κερδίσετε πολύτιμα gigabytes χωρίς να αγγίξετε την γκαλερί σας.

1. Καθαρισμός της προσωρινής μνήμης (Cache) των εφαρμογών

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε εφαρμογές όπως το Instagram, το TikTok, το Facebook ή τον browser (Chrome/Safari), αυτές αποθηκεύουν προσωρινά αρχεία για να φορτώνουν πιο γρήγορα την επόμενη φορά. Με τον καιρό, αυτά τα αρχεία (cache) καταλαμβάνουν τεράστιο χώρο.

Σε Android: Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές , επιλέξτε τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές μία προς μία και πατήστε Αποθηκευτικός χώρος > Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης (Clear Cache) .

Σε iPhone: Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να πάτε στο Ρυθμίσεις > Γενικά > Χώρος στο iPhone. Εκεί μπορείτε να δείτε ποιες εφαρμογές «κλέβουν» χώρο και να επιλέξετε Απεγκατάσταση εφαρμογής (Offload App), η οποία διαγράφει την εφαρμογή αλλά κρατάει τα δεδομένα σας για όταν την ξανακατεβάσετε.

2. Διαγραφή ληφθέντων αρχείων (Downloads) και μεγάλων εγγράφων

Συχνά κατεβάζουμε αρχεία PDF, εισιτήρια, μενού εστιατορίων ή έγγραφα για τη δουλειά τα οποία χρειαζόμαστε μόνο για μία φορά. Αυτά τα αρχεία παραμένουν ξεχασμένα στον φάκελο των λήψεων.

Ανοίξτε την εφαρμογή «Διαχείριση Αρχείων» (Files) στο κινητό σας.

Εντοπίστε τον φάκελο «Λήψεις» (Downloads) .

Διαγράψτε παλιά έγγραφα, ήχους ή ZIP αρχεία που δεν χρειάζεστε πια.

3. Εκκαθάριση των «κρυφών» αρχείων των εφαρμογών συνομιλίας (Viber, WhatsApp, Messenger)

Οι εφαρμογές επικοινωνίας είναι οι μεγαλύτεροι «ένοχοι» για τη γεμάτη μνήμη. Ακόμα κι αν δεν αποθηκεύετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που σας στέλνουν στην κύρια γκαλερί του κινητού, αυτά παραμένουν αποθηκευμένα μέσα στις ίδιες τις εφαρμογές.

Ανοίξτε, για παράδειγμα, το WhatsApp ή το Viber .

Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις της εφαρμογής και βρείτε την ενότητα Αποθηκευτικός χώρος και δεδομένα / Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου .

Εκεί θα δείτε ποιες συνομιλίες καταλαμβάνουν τον περισσότερο χώρο και μπορείτε να διαγράψετε μαζικά βαριά βίντεο, GIF ή αρχεία που ανταλλάξατε μήνες πριν.

4. Απεγκατάσταση ή «πάγωμα» εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε

Κάντε μια ειλικρινή αναθεώρηση της αρχικής σας οθόνης. Παιχνίδια που παίξατε μόνο μια φορά, εφαρμογές καταστημάτων ή εργαλεία που κατεβάσατε για ένα συγκεκριμένο ταξίδι καταναλώνουν χώρο και ενέργεια στο παρασκήνιο.

Διαγράψτε εντελώς τις εφαρμογές που έχετε να ανοίξετε πάνω από έναν μήνα.

Αν μια εφαρμογή είναι προεγκατεστημένη και δεν διαγράφεται (bloatware), επιλέξτε «Απενεργοποίηση» (Disable) για να σταματήσει να καταναλώνει πόρους συστήματος.

Αν ο χώρος εξακολουθεί να είναι περιορισμένος, ενεργοποιήστε τη βελτιστοποίηση αποθηκευτικού χώρου μέσω Cloud (Google Photos για Android ή iCloud για iPhone). Με αυτόν τον τρόπο, οι φωτογραφίες σας αποθηκεύονται σε πλήρη ανάλυση στο διαδίκτυο και στο κινητό σας παραμένουν μόνο μικρά, ελαφριά αντίγραφα, ελευθερώνοντας αμέσως χώρο χωρίς να χάσετε τίποτα!

