Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Εξαρχουλέα: Το υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα ίχνη του συζυγοκτόνου

Snapshot Έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από το 2023 για τον σύζυγο και δολοφόνο της Χριστίνας Εξαρχουλέα, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ.

Το ελληνικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει υποβάλει επίσημα αιτήματα έκδοσης και παρέχει συμπληρωματικά στοιχεία στις αμερικανικές αρχές από το 2023.

Παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες και υπενθυμίσεις από το ελληνικό υπουργείο, οι ΗΠΑ δεν έχουν απαντήσει μέχρι στιγμής στο αίτημα έκδοσης.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» εντόπισε τον καταζητούμενο στο Μίσιγκαν και η αδερφή της Χριστίνας υπέβαλε νέο υπόμνημα με στοιχεία επικοινωνίας και τον τόπο κατοικίας του.

Το τελευταίο υπόμνημα με τα νέα στοιχεία διαβιβάστηκε στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στις 26 Μαΐου 2026. Snapshot powered by AI

Στις ΗΠΑ παραμένει ο καταζητούμενος σύζυγος και δολοφόνος της Χριστίνας Εξαρχουλέα, παρόλο που σε βάρος του έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης εδώ και τρία χρόνια.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», τον εντόπισε στο Μίσιγκαν, αποκαλύπτοντας τις κινήσεις των ελληνικών αρχών και τα αλλεπάλληλα αιτήματα που διαβιβάστηκαν στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πηγές της εκπομπής, το υπουργείο Δικαιοσύνης, από την πρώτη στιγμή που έλαβε γνώση του παραπεμπτικού βουλεύματος για τη δίωξη του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα για ανθρωποκτονία από πρόθεση προέβη σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και βρίσκεται συνεχώς σε ανοιχτή και διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές για την έκδοση του φυγόδικου, καταζητούμενου.

Από το 2023 γνωρίζουν οι Αμερικανοί για το διεθνές ένταλμα

Όπως φαίνεται από τα επίσημα έγγραφα, η Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας υπέβαλε από τις 5 Δεκεμβρίου του 2023 το αίτημα έκδοσης του κατηγορούμενου. Μαζί με τη σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών στις 29 Δεκεμβρίου 2023.

Οι αμερικανικές αρχές, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ζήτησαν τρεις φορές συμπληρωματικά στοιχεία για την υποστήριξη της έκδοσης μέσα στον επόμενο χρόνο. Τα αιτήματα τους εστάλησαν στην Ελλάδα στις 14 Φεβρουαρίου, στις 2 Μαΐου και στις 14 Νοεμβρίου του 2024.

Και τα τρία αιτήματα, όπως επιβεβαιώνεται από το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, απαντήθηκαν πλήρως από την Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας και διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Στις 26 Ιανουαρίου του 2026, το Τμήμα Ποινικού Δικαίου του ελληνικού υπουργείου Δικαιοσύνης απέστειλε εκ νέου επίσημη υπόμνηση προς το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ζητώντας ενημέρωση για την πορεία του αιτήματος έκδοσης. Νέα ηλεκτρονική υπενθύμιση στάλθηκε και στις 19 Μαΐου 2026, ωστόσο και πάλι δεν υπήρξε απάντηση.

Η εκπομπή τον εντόπισε στο Μίσιγκαν

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» τον εντόπισε στο Μισιγκαν των ΗΠΑ και η αδερφή της Χριστίνας Εξαρχουλέα κατέθεσε εκ νέου υπόμνημα προσκομίζοντας τα στοιχεία επικοινωνίας του καταζητούμενου και τον τόπο κατοικίας του, ζητώντας να διαβιβαστούν στις αρμόδιες αμερικανικές αρχές. Το σχετικό υπόμνημα εστάλη ηλεκτρονικά στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στις 26 Μαΐου 2026.

Διαβάστε επίσης