Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Εξαρχουλέα: Το υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα ίχνη του συζυγοκτόνου

Έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του εδώ και τρία χρόνια

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ραγδαίες εξελίξεις στη δολοφονία Εξαρχουλέα: Το υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα ίχνη του συζυγοκτόνου
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από το 2023 για τον σύζυγο και δολοφόνο της Χριστίνας Εξαρχουλέα, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ.
  • Το ελληνικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει υποβάλει επίσημα αιτήματα έκδοσης και παρέχει συμπληρωματικά στοιχεία στις αμερικανικές αρχές από το 2023.
  • Παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες και υπενθυμίσεις από το ελληνικό υπουργείο, οι ΗΠΑ δεν έχουν απαντήσει μέχρι στιγμής στο αίτημα έκδοσης.
  • Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» εντόπισε τον καταζητούμενο στο Μίσιγκαν και η αδερφή της Χριστίνας υπέβαλε νέο υπόμνημα με στοιχεία επικοινωνίας και τον τόπο κατοικίας του.
  • Το τελευταίο υπόμνημα με τα νέα στοιχεία διαβιβάστηκε στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στις 26 Μαΐου 2026.
Snapshot powered by AI

Στις ΗΠΑ παραμένει ο καταζητούμενος σύζυγος και δολοφόνος της Χριστίνας Εξαρχουλέα, παρόλο που σε βάρος του έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης εδώ και τρία χρόνια.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», τον εντόπισε στο Μίσιγκαν, αποκαλύπτοντας τις κινήσεις των ελληνικών αρχών και τα αλλεπάλληλα αιτήματα που διαβιβάστηκαν στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πηγές της εκπομπής, το υπουργείο Δικαιοσύνης, από την πρώτη στιγμή που έλαβε γνώση του παραπεμπτικού βουλεύματος για τη δίωξη του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα για ανθρωποκτονία από πρόθεση προέβη σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και βρίσκεται συνεχώς σε ανοιχτή και διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές για την έκδοση του φυγόδικου, καταζητούμενου.

Από το 2023 γνωρίζουν οι Αμερικανοί για το διεθνές ένταλμα

Όπως φαίνεται από τα επίσημα έγγραφα, η Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας υπέβαλε από τις 5 Δεκεμβρίου του 2023 το αίτημα έκδοσης του κατηγορούμενου. Μαζί με τη σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών στις 29 Δεκεμβρίου 2023.

Οι αμερικανικές αρχές, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ζήτησαν τρεις φορές συμπληρωματικά στοιχεία για την υποστήριξη της έκδοσης μέσα στον επόμενο χρόνο. Τα αιτήματα τους εστάλησαν στην Ελλάδα στις 14 Φεβρουαρίου, στις 2 Μαΐου και στις 14 Νοεμβρίου του 2024.

Και τα τρία αιτήματα, όπως επιβεβαιώνεται από το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, απαντήθηκαν πλήρως από την Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας και διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Στις 26 Ιανουαρίου του 2026, το Τμήμα Ποινικού Δικαίου του ελληνικού υπουργείου Δικαιοσύνης απέστειλε εκ νέου επίσημη υπόμνηση προς το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ζητώντας ενημέρωση για την πορεία του αιτήματος έκδοσης. Νέα ηλεκτρονική υπενθύμιση στάλθηκε και στις 19 Μαΐου 2026, ωστόσο και πάλι δεν υπήρξε απάντηση.

Η εκπομπή τον εντόπισε στο Μίσιγκαν

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» τον εντόπισε στο Μισιγκαν των ΗΠΑ και η αδερφή της Χριστίνας Εξαρχουλέα κατέθεσε εκ νέου υπόμνημα προσκομίζοντας τα στοιχεία επικοινωνίας του καταζητούμενου και τον τόπο κατοικίας του, ζητώντας να διαβιβαστούν στις αρμόδιες αμερικανικές αρχές. Το σχετικό υπόμνημα εστάλη ηλεκτρονικά στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στις 26 Μαΐου 2026.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:17ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο Βόλφγκανγκ Κουμπίκι εξελέγη αρχηγός του FDP

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απαντήστε άμεσα ή θα συλληφθείτε»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέες επιδρομές του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο - Μαίνονται οι συγκρούσεις

18:00ΥΓΕΙΑ

36 χρόνια από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Διήρκεσε 5,5 ώρες και άνοιξε ορίζοντες

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Το τηλεσκόπιο James Webb «αποκρυπτογραφεί» εξωπλανήτη με σύννεφα από λιωμένα πετρώματα

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ταγαράς: Την Τετάρτη στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον υφυπουργό – Η επιθυμία της οικογένειας

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ προς Ευρωπαίους: «Σταματήστε τα κηρύγματα - Έρχονται σημαντικές αποφάσεις»

17:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική διοργάνωση από ατόφιο χρυσάφι για ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Μηχανική βλάβη στο «Ήλιδα Ντόλφιν» – Πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς τους Παξούς

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έδεσσα: Συνελήφθη αλλοδαπός για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων - Απέσπασε μέχρι και χρυσές λίρες

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κορυφώνεται η έξοδος - Μαζική αναχώρηση από λιμάνια και εθνικές οδούς

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δύο στρατιώτες σοβαρά τραυματίες από επίθεση ισραηλινού drone

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύζωνες: Χιλιάδες τουρίστες από τα Βαλκάνια περνούν το τελωνείο - Μποτιλιάρισμα στο σημείο

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κωνσταντινούπολη στην… κολυμβήθρα: Η ιστορία ενός Τούρκου που αλλαξοπίστησε και βρήκε την αλήθεια στην Ορθοδοξία

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Λευκάδα: Η οικογένεια που βρήκε τον «παράδεισό» της στην Ελλάδα μιλά στο Newsbomb για τη νέα της ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ