Βόλος: Μητέρα εγκατέλειψε το νεογέννητο παιδί της με στερητικό σύνδρομο στο νοσοκομείο

Στο Νοσοκομείο Βόλου μεγαλώνει ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε πρόωρα πριν από περίπου τρεις μήνες, καθώς η μητέρα του δήλωσε αδυναμία να το αναλάβει, επικαλούμενη την εξάρτησή της από ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, το βρέφος γεννήθηκε πρόωρα και παρουσίασε αμέσως σοβαρά στερητικά συμπτώματα. Λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Νεογνών προκειμένου να σταθεροποιηθεί η υγεία του.

Έπειτα από περίπου δέκα ημέρες νοσηλείας, το κοριτσάκι επέστρεψε στο Νοσοκομείο Βόλου, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

«Δεν μπορώ να το μεγαλώσω»

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η 25χρονη μητέρα ενημέρωσε τις κοινωνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου ότι αδυνατεί να προσφέρει στο παιδί ακόμη και τις στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης, καθώς δεν διαθέτει κατάλληλη στέγη και αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί καμία επαφή με το βρέφος. Η κοινωνική έρευνα που ακολούθησε κατέδειξε ότι κανένα συγγενικό πρόσωπο δεν μπορούσε να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, ενώ το οικογενειακό περιβάλλον κρίθηκε ακατάλληλο και δυνητικά επικίνδυνο για την ανατροφή του.

Η υπόθεση τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας, η οποία αποφάσισε την παραμονή του βρέφους στο Νοσοκομείο Βόλου μέχρι να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες αναδοχής.

Μεγαλώνει στο νοσοκομείο

Το κοριτσάκι παραμένει υπό συνεχή ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ούτε η μητέρα ούτε ο πατέρας του το έχουν επισκεφθεί από τη γέννησή του.

Το προσωπικό της μαιευτικής και νεογνολογικής μονάδας έχει αναλάβει καθημερινά τη φροντίδα του βρέφους, προσφέροντάς του όση φροντίδα μπορεί μέσα στο περιβάλλον ενός νοσοκομείου. Εκτιμάται ότι το παιδί θα παραμείνει εκεί τουλάχιστον μέχρι να συμπληρώσει τον πέμπτο μήνα της ζωής του.

Σε περίπτωση που δεν βρεθεί εγκαίρως ανάδοχη οικογένεια στην περιοχή του Βόλου, εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα».

«Δεν είναι λογικό να μεγαλώνει ένα παιδί σε νοσοκομείο»

Μιλώντας στο gegonota.news, ο διοικητής του Νοσοκομείου Βόλου, κ. Μαζαράκης, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές δομές όταν καλούνται να αναλάβουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα τη φροντίδα παιδιών που δεν μπορούν να επιστρέψουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, με εισαγγελικές εντολές συχνά παραμένουν στο νοσοκομείο παιδιά των οποίων οι οικογένειες κρίνονται ακατάλληλες να τα μεγαλώσουν.

«Το προσωπικό δίνει όλη τη φροντίδα και την αγάπη του, αλλά κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους γονείς. Είναι κατανοητό ότι το περιβάλλον ενός νοσοκομείου δεν είναι κατάλληλο για να μεγαλώνει ένα παιδί», σημείωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι καταβάλλουν καθημερινά μεγάλη προσπάθεια ώστε τα παιδιά να λαμβάνουν όχι μόνο ιατρική φροντίδα αλλά και την απαραίτητη ανθρώπινη επαφή.

«Δεν μπορείς να αφήσεις ένα παιδί ξεχασμένο σε μια κούνια. Πρέπει να φροντίσεις για την ανάπτυξή του, την ασφάλειά του και τη συναισθηματική του στήριξη. Δεν είναι λογικό να μεγαλώνει ένα παιδί σε νοσοκομείο. Είναι τραγικό», τόνισε.

