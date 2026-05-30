Φορολογικές δηλώσεις 2026: Δύο εβδομάδες ακόμα για έκπτωση 3%

Ο τρόπος για να πάρετε την έκπτωση του 4% με εφάπαξ πληρωμή

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Δύο εβδομάδες ακόμα για έκπτωση 3%
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν δήλωση έως τις 15 Μαΐου δικαιούνται έκπτωση 4% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου 2026.
  • Η έκπτωση μειώνεται σε 3% για δηλώσεις έως τις 15 Ιουνίου και σε 2% για δηλώσεις έως τις 15 Ιουλίου.
  • Οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί γίνονται γρήγορα και αυτόματα, εφόσον έχει δηλωθεί σωστά ο λογαριασμός IBAN στην πλατφόρμα myAADE.
  • Οι οφειλές συμψηφίζονται προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής φόρου έως τις 31 Ιουλίου 2026, διατηρώντας το δικαίωμα έκπτωσης ανάλογα με τον χρόνο υποβολής.
  • Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έως τις 15 Ιουλίου 2026 δεν επιφέρει κυρώσεις και επηρεάζει την έκπτωση ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της.
Snapshot powered by AI

Στις 15 Μαΐου έληξε η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για όσους θέλουν να λάβουν τη μέγιστη έκπτωση φόρου, ύψους 4%. Πλεόν, όσοι την υπέβαλαν μέχρι εκείνη την ημερομηνία, για να λάβουν όντως την έκπτωση, πρέπει να καταβάλλουν εφαπάξ τον φόρο εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή, το ποσοστό της έκπτωσης μειώνεται σταδιακά, προσφέροντας κίνητρα για έγκαιρη υποβολή.

Πλέον, η έκπτωση μειώνεται σε 3% για δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% για όσες υποβληθούν μέχρι την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έχουν ήδη κατατεθεί πάνω από 3 εκατομμύρια δηλώσεις, από συνολικά περίπου 6,9 εκατομμύρια. Από αυτές, το 27,53% είναι χρεωστικές με μέσο φόρο 1.281 ευρώ, το 35,13% πιστωτικές με μέση επιστροφή 244 ευρώ, ενώ το 37,34% είναι μηδενικές.

Το Δημόσιο αναμένει καθαρή εισροή 812 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό. Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν ήδη λάβει τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Διαδικασίες επιστροφής φόρου

Οι επιστροφές φόρου πραγματοποιούνται πλέον με γρήγορες διαδικασίες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αυτόματοι συμψηφισμοί με οφειλές, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο, αρκεί να έχει δηλωθεί σωστά ο λογαριασμός IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Οι συμψηφισμοί διεκπεραιώνονται κεντρικά κάθε εβδομάδα. Όσοι δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν κεντρικά, αναλαμβάνονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ ή το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ), χωρίς να απαιτείται επιπλέον αίτηση από τον φορολογούμενο.

Οφειλές και δικαιώματα έκπτωσης

Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν δικαιώματα επιστροφής φόρου που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026. Εάν ο φόρος εξοφληθεί μέσω αυτού του συμψηφισμού, ο φορολογούμενος διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης από 2% έως 4%, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Τροποποιητικές δηλώσεις και προθεσμίες

Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης γίνεται χωρίς κυρώσεις και θεωρείται ως αρχική, εφόσον πραγματοποιηθεί μέχρι τις15 Ιουλίου 2026.

Σε περίπτωση που από την τροποποιητική προκύπτει επιπλέον φόρος και ο φορολογούμενος επιθυμεί να πληρώσει το συνολικό ποσό εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου, η έκπτωση για το αρχικό ποσό διατηρείται σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ για το επιπλέον ποσό εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

Η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η σωστή δήλωση του IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των οφειλών και επιστροφών φόρου, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:17ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο Βόλφγκανγκ Κουμπίκι εξελέγη αρχηγός του FDP

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απαντήστε άμεσα ή θα συλληφθείτε»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέες επιδρομές του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο - Μαίνονται οι συγκρούσεις

18:00ΥΓΕΙΑ

36 χρόνια από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Διήρκεσε 5,5 ώρες και άνοιξε ορίζοντες

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Το τηλεσκόπιο James Webb «αποκρυπτογραφεί» εξωπλανήτη με σύννεφα από λιωμένα πετρώματα

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ταγαράς: Την Τετάρτη στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον υφυπουργό – Η επιθυμία της οικογένειας

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ προς Ευρωπαίους: «Σταματήστε τα κηρύγματα - Έρχονται σημαντικές αποφάσεις»

17:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική διοργάνωση από ατόφιο χρυσάφι για ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Μηχανική βλάβη στο «Ήλιδα Ντόλφιν» – Πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς τους Παξούς

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έδεσσα: Συνελήφθη αλλοδαπός για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων - Απέσπασε μέχρι και χρυσές λίρες

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κορυφώνεται η έξοδος - Μαζική αναχώρηση από λιμάνια και εθνικές οδούς

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δύο στρατιώτες σοβαρά τραυματίες από επίθεση ισραηλινού drone

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύζωνες: Χιλιάδες τουρίστες από τα Βαλκάνια περνούν το τελωνείο - Μποτιλιάρισμα στο σημείο

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κωνσταντινούπολη στην… κολυμβήθρα: Η ιστορία ενός Τούρκου που αλλαξοπίστησε και βρήκε την αλήθεια στην Ορθοδοξία

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απαντήστε άμεσα ή θα συλληφθείτε»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ