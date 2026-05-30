Από την Πειραιώς 260 μέχρι την Τεχνόπολη - Σαββατοκύριακο με θέατρο, jazz, σινεμά και εκθέσεις

Θέατρο

«Heiner Goebbels–Michael Simon Σλήμαν III»

Πειραιώς 260 - Χώρος Δ - Ταύρος

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ανοίγει την αυλαία του Πειραιώς 260 με την δράση του Χάινερ Γκαίμπελς, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής μουσικής και θεατρικής σκηνής.

Σλήμαν ΙΙΙ

Το Σλήμαν III είναι μια πολυεπίπεδη σκηνική εμπειρία που εξερευνά τη σχέση μας με την Ιστορία μέσα από την έννοια της ανασκαφής. Αφετηρία του έργου αποτελεί η Τροία και τα εννέα αρχαιολογικά της στρώματα, όπως καταγράφονται στα ημερολόγια του Ερρίκου Σλήμαν από τις ανασκαφές των ετών 1871–1873.

Σκηνοθεσία: Χάινερ Γκαίμπελς

Παίζουν: Ακύλλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου

Τραγουδούν: Λυδία Κονιόρδου, Άγγελος Κυδωνιεύς

«Κουκλίτσα»

Εθνικό Θέατρο: Αγίου Κωνσταντίνου 12

Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»

Μια - σχεδόν μεταφυσική - επίσκεψη στο εσωτερικό ενός από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας. Χριστούγεννα. Μέσα από μισάνοιχτες πόρτες και φωτισμένα παράθυρα, παρακολουθούμε μια οικογένεια σαν ξένοι παρατηρητές απέναντι σε ένα σπίτι που σταδιακά αποκαλύπτει τις ρωγμές του.

«Κουκλίτσα»

Πίσω από την επιφάνεια της καθημερινότητας, ο ρεαλισμός διαλύεται και δίνει χώρο σε σκοτεινές εντάσεις, βίαιες σιωπές και ένα χιούμορ αιχμηρό και ανησυχητικό.

Δραματουργική επεξεργασία - Σκηνοθεσία: Μαρία Πανουργιά



Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Άρης Αρμαγανίδης, Στέλλα Βογιατζάκη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ελεάνα Γεωργούλη, Δέσποινα Καραγιάννη, Μαρίνα Μάλλιου, Χριστιάνα Ματέλσκα Τόκα, Κατερίνα Παπαδάκη, Φιντέλ Ταλαμπούκας

Προτάσεις σινεμά

«Οι Κρίστοφερ»

του Στίβεν Σόντερμπεργκ

Τα αποξενωμένα παιδιά ενός διάσημου ζωγράφου προσλαμβάνουν μια χαρισματική συντηρήτρια έργων τέχνης με σκοτεινό παρελθόν, προκειμένου να ολοκληρώσει κρυφά τα ανολοκλήρωτα έργα του πατέρα τους και να αυξήσει την αξία της περιουσίας του. Όμως, όσο το σχέδιο εξελίσσεται, οι ισορροπίες διαταράσσονται και η απάτη μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας, γεμάτο μυστικά, συγκρούσεις και ανατροπές.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Στίβεν Σόντερμπεργκ επιστρέφει με τους «Κρίστοφερ», μια σκοτεινά κωμική και πνευματώδη ταινία γύρω από την τέχνη, την οικογένεια και την απληστία. Με πρωταγωνιστές τον Ίαν ΜακΚέλεν και τη Μικαέλα Κόελ, η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

«Backrooms»

του Kane Parsons

Μια μυστηριώδης πόρτα που εμφανίζεται στο υπόγειο μιας έκθεσης επίπλων γίνεται η πύλη προς έναν εφιαλτικό κόσμο πέρα από την πραγματικότητα. Όταν ένας ασθενής εξαφανίζεται μυστηριωδώς, η θεραπεύτριά του αποφασίζει να ακολουθήσει τα ίχνη του, εισχωρώντας σε μια άγνωστη διάσταση γεμάτη τρόμο και παράδοξα.

Η πολυαναμενόμενη horror ταινία της Gen Z, βασισμένη στο viral διαδικτυακό φαινόμενο των «Backrooms» και με την υπογραφή της A24, μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη έναν ατελείωτο λαβύρινθο από άδειους, κιτρινωπούς χώρους όπου οι κανόνες της πραγματικότητας καταρρέουν.

Μέσα από παράξενα βίντεο που άφησε πίσω του ένας εξαφανισμένος άνδρας, αποκαλύπτεται σταδιακά ένα αλλόκοτο παράλληλο σύμπαν γεμάτο αγωνία, απομόνωση και ανεξήγητες παρουσίες, σε μια ταινία που υπόσχεται να μετατρέψει τον πιο γνώριμο χώρο σε απόλυτο εφιάλτη.

Έκθεση

«Γιάννης Ψυχοπαίδης - Αυτά που κράτησα»

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή παρουσιάζει στο Μουσείο του στην Αθήνα ένα αφιέρωμα στον διακεκριμένο καλλιτέχνη Γιάννη Ψυχοπαίδη.

Η έκθεση αποτελεί ένα εκτενές αφιέρωμα στον σημαντικό Έλληνα εικαστικό και χαρτογραφεί την πορεία του από το 1962 έως σήμερα μέσα από 70 έργα, τα οποία ο ίδιος επέλεξε να διατηρήσει στην προσωπική του συλλογή. Μέσα από αυτή την επιλογή, το κοινό έχει την ευκαιρία να αποκτήσει μια πιο προσωπική και εσωτερική ματιά στο έργο, τη διαδρομή και τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις του δημιουργού.

Άποψη της έκθεσης «Γιάννης Ψυχοπαίδης: Τοπία της Μνήμης. Αυτά που κράτησα» CHRISTOPHOROS DOULGERIS PHOTOGRAPHY

Ο Γιάννης Ψυχοπαίδης εμφανίστηκε δυναμικά στο εικαστικό προσκήνιο τη δεκαετία του 1960, ως μέλος της Ομάδας Τέχνης Α, των Νέων Ελλήνων Ρεαλιστών και του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών, σε μια περίοδο όπου η νεοπαραστατική τέχνη κέρδιζε έδαφος διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα.

Γιάννης Ψυχοπαίδης CHRISTOPHOROS DOULGERIS PHOTOGRAPHY

Το έργο του χαρακτηρίζεται από τη συνάντηση δύο διαφορετικών καλλιτεχνικών κόσμων - της ελληνικής και της δυτικής εικαστικής παιδείας - στοιχείο που διαμόρφωσε τη δική του ιδιαίτερη εικαστική γλώσσα.

Γιάννης Ψυχοπαίδης, «Παράπλευρες ζημιές - Αναφορά στον Goya», 1999. Μεικτή τεχνική, 46 × 60,5 εκ. CHRISTOPHOROS DOULGERIS PHOTOGRAPHY

Μέσα από τη ζωγραφική του, ο καλλιτέχνης στάθηκε διαχρονικά απέναντι σε φαινόμενα κοινωνικής αλλοτρίωσης, βίαιου εκβιομηχανισμού και ακραίας καταναλωτικής κουλτούρας.

Μουσική

Athens Jazz Festival

Από τις 25 έως τις 31.05Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Είσοδος Ελεύθερη

Με εορταστική διάθεση και πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, το Athens Jazz επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων από τις 25 έως τις 31 Μαΐου 2026, γιορτάζοντας 25 χρόνια παρουσίας.

Για μία ολόκληρη εβδομάδα, η Τεχνόπολη μετατράπηκε σε ένα ζωντανό φεστιβαλικό σημείο συνάντησης για τη μουσική, την τέχνη και τη δημιουργία, φιλοξενώντας εκθέσεις, performances, installations, κινηματογραφικές προβολές, πάρτι, δράσεις για παιδιά και το Meet Market.

Αυτό το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται με ένα δυνατό line-up από Ρουμανία, Ελβετία, Αυστρία, Σουηδία, Βραζιλία και Γαλλία, γεμίζοντας την Τεχνόπολη με jazz, ηλεκτρονικούς ήχους και world μουσικές.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ