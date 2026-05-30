Εκπομπές που «κόπηκαν» και συνεργασίες που έληξαν άδοξα στην TV

Η τηλεοπτική χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμη επίσημα, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε εκπομπές να αποχαιρετούν νωρίτερα το κοινό και να περνούν με άδοξο τρόπο στο χρονοντούλαπο της τηλεόρασης. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της σεζόν, είδαμε παρόμοια σκηνικά να απασχολούν και να συζητιούνται αποδεικνύοντας ότι πλέον οι διοικήσεις των σταθμών είναι αμείλικτες και δεν αφήνουν περιθώρια.

Ξεκινώντας από το πρόσφατο παρελθόν, το μαγκαζίνο «Το’χουμε» είπε αντίο στους τηλεθεατές χθες. «Φτάσαμε στο τέλος. Παιδιά εμείς τα είπαμε χθες τα αποχαιρετιστήρια, με κάνατε να συγκινηθώ με τα ωραία σας λόγια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε και τους τηλεθεατές… Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής: Και ένας μόνο τηλεθεατής να μας έβλεπε φέτος, θα ήταν τιμή μας και θα κάναμε τη δουλειά μας με την ίδια αγάπη και τον ίδιο τρόπο που την κάναμε όλη τη χρονιά για εσάς. Καλό Καλοκαίρι, να προσέχετε τους εαυτούς σας, ποιους έχετε δίπλα σας. Να περάσετε τέλεια και τα ξαναλέμε», είπε ο Κώστας Τσουρός στην τελευταία εκπομπή «Το’χουμε» στον ΣΚΑΪ. Ο παρουσιαστής, έπειτα από μία σεζόν με εξαιρετικά χαμηλές τηλεθεάσεις, διαρροές, «κουρέματα» στη διάρκεια της εκπομπής και πολλές αλλαγές συνεργατών, έκλεισε έναν κύκλο.

Η κατάσταση στον ΣΚΑΪ έχει σχολιαστεί, όμως, έντονα από το ξεκίνημα της χρονιάς. Σε χρόνο-εξπρές ολοκληρώθηκε πρόωρα η πορεία του «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου. Οι χαμηλές πτήσεις στους πίνακες της Nielsen, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα που έφτανε στους τηλεοπτικούς δέκτες και σίγουρα δεν ήταν το αναμενόμενο, οδήγησαν τους ιθύνοντες του Φαλήρου και την παρουσιάστρια στη λήξη της συνεργασίας τους.

Άδοξη ήταν η πορεία και του «Beat my guest». Λίγα μόλις επεισόδια μετά την πρεμιέρα, οι ιθύνοντες ανακοίνωσαν ότι το απογευματινό πρότζεκτ σταματά. Ο λόγος δεν ήταν μόνο η χαμηλή τηλεθέαση, αλλά και το ότι τα στελέχη θεώρησαν ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε.

Αυλαία έπεσε χθες και για το «Real View» του OPEN, που επίσης δεν πέρασε απαρατήρητο φέτος. Η Σοφία Μουτίδου, η Έλενα Χριστοπούλου, η Ελίνα Παπίλα και η Δάφνη Καραβοκύρη, αποχαιρέτησαν και αίσθηση προκάλεσαν τα λόγια της πρώτης: «Εγώ δεν πέρασα καλά, παιδιά! Ανακουφίζομαι που τελειώνει. Ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, πάνω από τις δυνάμεις μου. Ζορίστηκα πολύ εδώ, ήταν ένα δύσκολο εξάμηνο».

Στο ίδιο κανάλι, να σημειωθεί, πριν λίγο καιρό, είχε ολοκληρωθεί πρόωρα η εκπομπή «Εδώ TV». «Εμείς δεν είχαμε να παλέψουμε τίποτα. Εμείς μάθαμε τηλεφωνικά ότι η εκπομπή κόβεται γιατί είναι πολύ ακριβό το μπάτζετ. Τους είπα ότι “συγγνώμη, δεν είναι κάτι για το οποίο ευθυνόμαστε εμείς”. Το μπάτζετ αυτό κλείστηκε για 2ώρη εκπομπή. Αν είναι ακριβό το μπάτζετ, βάλτε μας να παίζουμε καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Δεν ήθελαν να μας βάλουν να παίζουμε και είμαστε εδώ τώρα και κάνουμε συνέντευξη», είχε πει ο Γρηγόρης Γκουντάρας στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

Συνεργασίες που έληξαν άδοξα

Τη φετινή χρονιά είδαμε πρόσωπα να αποχωρούν από τις θέσεις τους, πολύ πριν ολοκληρωθεί η τηλεοπτική σεζόν. Η περίπτωση της Σίας Κοσιώνη απασχόλησε όσο καμία άλλη, αφού η παρουσιάστρια έκλεισε μία συνεργασία 20 ετών με τον ΣΚΑΪ. Από την περασμένη σεζόν άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτοι ψίθυροι στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ότι οι σχέσεις Κοσιώνη-ΣΚΑΪ δεν ήταν στην καλύτερη φάση. Οι χαμηλές πτήσεις στην τηλεθέαση, τα πρόσωπα που έμπαιναν στο κανάλι και δημιουργούσαν νέες ισορροπίες, άλλαζαν τα δεδομένα. Από τις αρχές της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς, το όνομά της πρωταγωνιστούσε στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Το συμβόλαιό της ήταν γνωστό ότι έληγε φέτος, όμως δύσκολα περίμενε κάποιος ότι η παρουσιάστρια και το κανάλι θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Στη συνέχεια, ο καπνός της φημολογίας φούντωνε, ωστόσο ο σταθμός φρόντιζε τότε να διαψεύδει ότι υπήρχαν σύννεφα στη συνεργασία τους. Όλα αυτά, φυσικά, μέχρι πριν από κάποιες εβδομάδες, όπου ξεκίνησαν οι διαρροές και το ρεπορτάζ έκανε λόγο για οριστική ρήξη στη σχέση των δύο πλευρών. Κάτι που επιβεβαιώθηκε, με αποτέλεσμα η Σία Κοσιώνη να εκφωνεί το τελευταίο της δελτίο στις αρχές Μαϊου.

Η υπόθεση της Ελένης Τσολάκη δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα. Η παρουσιάστρια πέρασε το κατώφλι του ΑΝΤ1, στις αρχές της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν, για να αναλάβει τη ζώνη του Σαββατοκύριακου και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία. Ωστόσο, το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα στους πίνακες τηλεθέασης κι έτσι το δεύτερο μισό της χρονιάς έφερε για την παρουσιάστρια, αλλά και για το κανάλι, μεγάλες αλλαγές. Η Ελένη Τσολάκη απομακρύνθηκε από το τιμόνι της εκπομπής, με την Κατερίνα Καραβάτου να αναλαμβάνει τη ζώνη με το μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο παρέα».

Στο ίδιο μέτωπο παρακολουθήσαμε και την απομάκρυνση της Άννα Λιβαθυνού. Η δημοσιογράφος, στα μέσα της σεζόν, αποχώρησε από το πλευρό του Παναγιώτη Στάθη και το «Καλημέρα Ελλάδα», με τους ιθύνοντες να αποφασίζουν να «σπάσουν» το τηλεοπτικό δίδυμο. Αν και η εν λόγω συνεργασία ξεκινούσε με τους καλύτερους οιωνούς και οι αντενικοί ήλπιζαν να έρθει στην εκπομπή αέρας ανανέωσης, το εγχείρημα δεν πέτυχε. Έτσι, η Άννα Λιβαθυνού έκλεισε πρόωρα τον κύκλο της στο κανάλι του Αμαρουσίου.

