Το «κύκνειο άσμα» Τσουρού, το μεγάλο στοίχημα με τη Φλυτζάνη και το Big Brother με άρωμα Survivor

Η εβδομάδα κλείνει με ένα πρόωρο φινάλε στη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρετά σήμερα τους τηλεθεατές και βάζει τελεία τον κύκλο της εκπομπής «Το’χουμε», που η αλήθεια είναι τον έφερε στο μάτι του κυκλώνα.

Οι χαμηλές τηλεθεάσεις, οι διαρροές, τα καυστικά σχόλια ανθρώπων από το συνάφι, έφεραν τον Κώστα πολλές φορές στα όριά του. Ωστόσο, αν κάτι οφείλει κάποιος να του αναγνωρίσει είναι η ψυχραιμία του και το γεγονός ότι, μαζί με την ομάδα του, δεν σταμάτησαν να δουλεύουν στιγμή για το καλύτερο αποτέλεσμα. «Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε και σήμερα στο “Το ’χουμε”! Εμείς ξέρουμε αύριο πού θα ’μαστε! Θα ’μαστε εδώ αύριο για το τελευταίο “Το ’χουμε” της σεζόν και της ιστορίας», είπε χαρακτηριστικά στη χθεσινή του εκπομπή. Ο δημοσιογράφος αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει κουβέντες με τον σταθμό, καθώς υπάρχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Βέβαια, μέχρι αυτή τη στιγμή και με την άφιξη της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στη μεσημεριανή αρένα, φαίνεται ότι οι συζητήσεις δεν θα αφορούν σε κάτι καθημερινό.

Το ενδιαφέρον, βέβαια, των στελεχών δεν επικεντρώνεται στον Κώστα Τσουρό, αλλά στη Λένα Φλυτζάνη. Το μεγάλο στοίχημα ξεκινά από τη Δευτέρα 1 η Ιουνίου, όπου η πολλά υποσχόμενη παρουσιάστρια θα καθίσει στην καρέκλα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Ο ΣΚΑΪ, μετά την απόφαση να μην συνεχιστεί η συνεργασία με τη Σία Κοσιώνη, μπαίνει σε μία νέα εποχή και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθεί το κοινό.

Την ίδια ώρα, μετά το πρόωρο τέλος του «Survivor», οι άνθρωποι του καναλιού ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν την ερχόμενη χρονιά. Το «Voice» και η μυθοπλασία, με σειρές του Αντρέα Γεωργίου, μπορεί να έχουν «κλειδώσει» την παρουσία τους στην prime time… όμως τα στελέχη έχουν ρίξει στο τραπέζι την επαναφορά του «Big Brother». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στην εκπομπή του Θανάση Πάτρα στο OPEN, ο ΣΚΑΪ έχει τα δικαιώματα του

«Μεγάλου Αδελφού» για άλλον ένα χρόνο και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να το επαναφέρει στον αέρα την προσεχή σεζόν. Μάλιστα, υπάρχουν κάποιες σκέψεις να δούμε παίκτες από το φετινό «Survivor».

