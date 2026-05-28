Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη: Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

Οι παίκτες της πρωινής ζώνης μπορεί να μένουν σχεδόν σταθεροί την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά, όμως το τοπίο αλλάζει. Τα στελέχη των καναλιών προχωρούν σε περικοπές μπάτζετ και απαιτούν «μάζεμα», καθώς οι τηλεθεάσεις κινούνται σε χαμηλές πτήσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, και τα «κουκιά δεν βγαίνουν»! Η εν λόγω κατάσταση, βέβαια, δημιουργεί προβληματισμό στους ανθρώπους που υπηρετούν τη ζώνη, αλλά και εκνευρισμό σε όσους ηγούνται των εκπομπών.

Χαρακτηριστικά, ο Γιώργος Λιάγκας, χθες Τετάρτη, εξαπολύοντας πυρά κατά της Ζήνας Κουτσελίνη, παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι το «Πρωινό» είναι στο «στόχαστρο» περικοπών. Όπως έχουμε γράψει ξανά στο Newsbomb, η ανανέωση συμβολαίου του παρουσιαστή θεωρείται δεδομένη ωστόσο ο ίδιος παλεύει για το μπάτζετ του μαγκαζίνο. «Βγαίνεις σε μια περίοδο που ξέρεις ότι αυτή η εκπομπή είναι στο στόχαστρο περικοπών, ο ομιλών προσπαθεί να μην γίνουν μεγάλες περικοπές και δίνει μια μάχη και βγαίνεις και λες ψέματα… Ανέντιμο να λες ψέματα ότι η εκπομπή αυτή δεν πάει καλά. Πόσο έντιμο είναι; Ειλικρινά, πες μου πόσο έντιμο είναι; Άσε με εμένα, εγώ θα βρω δουλειά. Οι 40 θα βρουν αν τους κολλήσεις μια ρετσινιά ότι δούλευαν σε μια αποτυχημένη εκπομπή; Τι ντροπή είναι αυτή σε αυτή τη δουλειά πια; Τι ντροπή, τι υποκρισία σε αυτή τη δουλειά; Πραγματικά ντρέπομαι για το συνάφι αυτό και γι’ αυτό δεν έχω κανέναν φίλο», είπε ο Γιώργος Λιάγκας φανερά ενοχλημένος.

Περικοπές φαίνεται ότι ετοιμάζονται και στο «Buongiorno» του MEGA, καθώς τα στελέχη του Μεγάλου καναλιού θέλουν να περιοριστούν τα λειτουργικά έξοδα. Η Φαίη Σκορδά συζητά για αλλαγές και ανανέωση και το μόνο βέβαιο είναι ότι η ερχόμενη σεζόν… θα φέρει νέα δεδομένα στο team που θα την πλαισιώσει.

Την ίδια ώρα, το STAR γυρίζει σελίδα και ετοιμάζεται να λανσάρει κάτι νέο. Τα στελέχη επενδύουν σε ένα πιο πολυθεματικό περιεχόμενο που συνδυάζει κοινωνική θεματολογία, επικαιρότητα, χρηστική πληροφορία και ψυχαγωγικά στοιχεία. Έτσι, πρότειναν στην Ζήνα Κουτσελίνη, ένα δυνατό brand name στην αγορά, να αναλάβει το εν λόγω εγχείρημα με τις οριστικοποιήσεις να αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας. Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους με τον σταθμό, κλείνοντας τον κύκλο του «Breakfast@STAR».

Σε όλο αυτό το θολό τοπίο, οι δύο κυρίες του ALPHA, Σταματίνα Τσιμτσιλή και Κατερίνα Καινούργιου παρακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά αναμένεται να μην κάνουν ιδιαίτερες αλλαγές. Άλλωστε, η οικοδέσποινα του «Happy Day» έχει κρατήσει αναλλοίωτη τη συνταγή της επιτυχίας εδώ και χρόνια, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε ολικό ρεκτιφιέ στη «Super Κατερίνα» φέτος που την οδήγησε στην κορυφή.

