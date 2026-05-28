Συντάξεις Ιουνίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες των πληρωμών των συντάξεων του Ιουνίου 2026, για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων, όπως τις ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πληρωμές - Συντάξεις
Δείτε τις ημερομηνίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 καταβλήθηκαν συντάξεις Ιουνίου σε 2.602.626 δικαιούχους, συνολικού ποσού 1.305.569.013,24 ευρώ, κυρίως σε μη μισθωτούς.
  • Σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, θα καταβληθούν συντάξεις σε 1.663.210 μισθωτούς, ύψους 1.118.557.793,44 ευρώ.
  • Οι πληρωμές ακολουθούν διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, με τους μη μισθωτούς να λαμβάνουν τις συντάξεις τους νωρίτερα.
  • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.
  • Τα ποσά είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας της κάθε πληρωμής.
Snapshot powered by AI

Την Τρίτη 26 Μαΐου σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, κατεβλήθησαν 1.305.569.013,24 ευρώ σε 2.602.626 δικαιούχους για την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026.

Σήμερα Πέμπτη 28 Μαΐου θα καταβληθούν 1.118.557.793,44 ευρώ σε 1.663.210 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026.

Όπως πάντα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2026 διενεργήθηκαν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ κατέβαλε τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026
  • Ο ΟΓΑ κατέβαλε τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) κατέβαλε τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) κατεβλήθησαν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) κατεβλήθησαν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι είδαν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 25 Μαΐου και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

13:03WHAT THE FACT

Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ