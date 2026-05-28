Συντάξεις Ιουνίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

Την Τρίτη 26 Μαΐου σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, κατεβλήθησαν 1.305.569.013,24 ευρώ σε 2.602.626 δικαιούχους για την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026.

Σήμερα Πέμπτη 28 Μαΐου θα καταβληθούν 1.118.557.793,44 ευρώ σε 1.663.210 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026.

Όπως πάντα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2026 διενεργήθηκαν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ κατέβαλε τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Ο ΟΓΑ κατέβαλε τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) κατέβαλε τις συντάξεις την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) κατεβλήθησαν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) κατεβλήθησαν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουνίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι είδαν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 25 Μαΐου και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.