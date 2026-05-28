Χανιά: «Να πει την αλήθεια της, αφού θα πάει φυλακή», λέει η αδελφή της 25χρονης

Η 25χρονη έχει τέσσερα παιδιά και όχι έξι, και ένα από τα παιδιά που αναφέρθηκαν ως νεκρά ανήκει στην άλλη αδερφή της και ζει με τη γιαγιά του

  • Η αδερφή της 25χρονης κατηγορούμενης υποστηρίζει ότι η αδερφή της αγαπούσε και φρόντιζε τα παιδιά της και δεν ήταν ικανή να τα κακοποιήσει.
  • Ο γαμπρός της κατηγορούμενης ανέφερε ότι η 25χρονη είχε καταγγείλει παλαιότερα κακοποίηση από τον σύντροφό της.
  • Η κατάσταση της 3χρονης που κακοποιήθηκε εμφανίζει βελτίωση, και οι γιατροί έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αφύπνισης.
  • Οι συγγενείς αναμένουν την τελική απόφαση της Δικαιοσύνης σχετικά με την υπόθεση.
Ένα 24ωρο μετά την προφυλάκιση της 25χρονης μητέρας που κατηγορείται με τον σύζυγό της για τη βαρύτατη κακοποίηση της 3χρονης κόρης της στα Χανιά, η αδερφή της αποφασίζει να «λύσει» τη σιωπή της και να μιλήσει για πρώτη φορά στο Mega.

Η ίδια λέει πως δεν έχει ικανή την αδερφή της να έκανε κακό στα παιδιά. Τα φρόντιζε και τα πρόσεχε. Υποστηρίζει πως τις τελευταίες μέρες ακούγονται ανακρίβειες για την 25χρονη: «Και να βλέπεις και την αδερφή σου να απολογείται χωρίς να ξέρεις τι έγινε και πώς έγινε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι για την αδερφή μου δεν υπήρχε πιθανότητα να χτυπήσει τα παιδιά. Τα παιδιά της τα αγαπούσε πάρα πολύ. Όταν χώρισε τα μεγάλωνε μόνη της αυτά τα παιδιά. Και η αδερφή μου δεν έπρεπε να πει ψέματα. Γιατί να πει ψέματα ότι έχει νεκρά παιδιά χωρίς να τα έχει; Να πει την αλήθεια της, αφού θα κάτσει που θα κάτσει τώρα φυλακή. Να πει την αλήθεια της. Με λένε έτσι, είναι δικά μου τα παιδιά».

Όπως λέει, η 25χρονη έχει τέσσερα παιδιά και όχι έξι όπως αναφέρθηκε κάποια στιγμή. Τονίζει πως έκανε μεγάλο λάθος που δεν είπε όλη την αλήθεια στην Αστυνομία από την πρώτη στιγμή.

«Αυτό το παιδάκι που λέτε δεν είναι δικό της. Είναι της άλλης μου αδερφής. Καμία σχέση. Αυτό το μωρό δεν είναι δικό της, που γεννήθηκε το 2017, που είναι 9 χρόνων, δεν είναι δικό της, είναι ζωντανό και τον έχει η γιαγιά του. Το μεγαλώνει η γιαγιά του. Αναφερθήκανε δύο θάνατοι χωρίς λόγο».

Ο γαμπρός της κατηγορούμενης δίνει στην υπόθεση μία άλλη διάσταση. Όπως λέει, η 25χρονη είχε αναφέρει στο παρελθόν πως ο σύντροφός της την κακοποιούσε:

«Μας είχε πει ότι την χτύπαγε ο Πακιστανός. Της είχε πει η γυναίκα μου ‘πήγαινε να σωθείς από αυτόν’ και αυτή εξακολουθεί και ήταν μαζί του. Ο Πακιστανός, αυτόν που είναι μέσα, έχει ένα παιδί και άλλα τρία με έναν που είναι στη Γερμανία».

Οι συγγενείς της αγωνιούν και περιμένουν να μάθουν την τελική απόφαση της Δικαιοσύνης.

«Μαζί έχουν μόνο το μωρό που είναι 10 μηνών, αγοράκι. Έχει άλλο έναν που είναι 8 χρόνων. Έχει άλλον έναν που είναι 6 χρόνων και το κοριτσάκι που είναι 3,5 χρόνων. Με έναν που είναι στη Γερμανία».

Όλα αυτά, την ώρα που η υγεία της 3χρονης παρουσιάζει βελτίωση. Οι γιατροί ξεκίνησαν τη διαδικασία της αφύπνισης και αισιοδοξούν.

