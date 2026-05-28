Μέσα στην πιο θανατηφόρα φυλακή του κόσμου: Ο λόγος που δεν σβήνουν ποτέ τα φώτα

Το Ελ Σαλβαδόρ, που κάποτε ήταν γνωστό ως η «πρωτεύουσα των δολοφονιών στον κόσμο», φιλοξενεί πλέον τη μεγαλύτερη φυλακή παγκοσμίως

Δημήτρης Δρίζος

  • Η φυλακή CECOT στο Ελ Σαλβαδόρ φιλοξενεί έως 40.000 επικίνδυνους εγκληματίες υπό εξαιρετικά σκληρές συνθήκες, με διαρκή φωτισμό 24 ώρες το 24ωρο για αυστηρή επιτήρηση.
  • Οι κρατούμενοι κοιμούνται σε μεταλλικά κρεβάτια χωρίς στρώμα, επιτρέπεται μόνο η Βίβλος στα κελιά και οι συνομιλίες περιορίζονται στο ελάχιστο.
  • Οι ποινές των κρατουμένων ξεπερνούν τα 700 χρόνια και περνούν 23,5 ώρες την ημέρα κλεισμένοι στα κελιά τους, με μόνο 30 λεπτά ημερησίως για άσκηση και ακρόαση θρησκευτικού υλικού.
  • Η φυλακή καλύπτει έκταση ίση με 32 γήπεδα ποδοσφαίρου και προστατεύεται από ηλεκτρονικό θόλο που μπλοκάρει το σήμα κινητής τηλεφωνίας και την είσοδο λαθραίων αντικειμένων.
  • Η κατασκευή του CECOT έγινε το 2023 ως μέρος της εκστρατείας του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε κατά της βίας των συμμοριών, φιλοξενώντας κυρίως μέλη συμμοριών όπως MS
  • 13 και Barrio 18.
Μέσα στην πιο θανατηφόρα φυλακή του κόσμου, όπου ο διευθυντής έχει περιγράψει τις συνθήκες ως «κόλαση», τα φώτα δεν σβήνουν ποτέ.

Το Ελ Σαλβαδόρ, που κάποτε ήταν γνωστό ως η «πρωτεύουσα των δολοφονιών στον κόσμο», φιλοξενεί πλέον τη μεγαλύτερη φυλακή παγκοσμίως, όπου κρατούνται έως και 40.000 από τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες κάτω από εξαιρετικά σκληρές συνθήκες — πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με επικριτές, παραβιάζουν διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η φυλακή, που καλύπτει έκταση ίση με 32 γήπεδα ποδοσφαίρου, προστατεύεται από έναν ηλεκτρονικό θόλο, γεγονός που σημαίνει ότι είναι «αδύνατο να περάσει οτιδήποτε λαθραία» στο εσωτερικό της, ενώ ταυτόχρονα μπλοκάρεται πλήρως το σήμα κινητής τηλεφωνίας.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5, που εξερευνά το εσωτερικό της φυλακής CECOT — επίσημα γνωστής ως Κέντρο Κράτησης Τρομοκρατών — ρίχνει φως στις συνθήκες που βιώνουν οι κρατούμενοι, μεταξύ άλλων και σε μια τρύπα από σκυρόδεμα όπου μπορεί να κλειστούν έως και για 30 ημέρες ως τιμωρία.

Το CECOT φιλοξενεί 40.000 από τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες.

Κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Richard Madeley on Murder Row», ο διευθυντής της φυλακής, Μπελαρμίνο Γκαρσία, αποκάλυψε ότι τα φώτα στη φυλακή δεν έχουν σβήσει ποτέ — και ούτε πρόκειται να σβήσουν.

«Έχουμε σύστημα φωτισμού 24 ώρες το 24ωρο», είπε.

«Είναι απλώς μέρος του πρωτοκόλλου. Πρέπει να μπορώ να βλέπω τι κάνουν.»

Ο διευθυντής Γκαρσία σημείωσε επίσης ότι οι κρατούμενοι κοιμούνται σε μεταλλικά πολυώροφα κρεβάτια χωρίς στρώμα, μαξιλάρι ή κουβέρτες.

Το μοναδικό αντικείμενο που επιτρέπεται μέσα στα κελιά είναι μια Βίβλος. Πέρα από αυτό, δεν επιτρέπονται οθόνες, βιβλία ή εφημερίδες, ενώ οι συνομιλίες περιορίζονται στο ελάχιστο.

Το CECOT κατασκευάστηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε κατά της βίας των συμμοριών το 2023 και φιλοξενεί κυρίως φερόμενα μέλη συμμοριών και μερικούς από τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες του Ελ Σαλβαδόρ, συμπεριλαμβανομένων μελών των MS-13 και Barrio 18.

Οι κρατούμενοι εκτίουν διαδοχικές ποινές που ξεπερνούν ακόμη και τα 700 χρόνια.

Ένας κρατούμενος παραδέχθηκε σε συνέντευξή του ότι «δεν μετανιώνει» για τη δολοφονία 30 αθώων ανθρώπων και ότι θα το έκανε ξανά αν αποφυλακιζόταν.

Ωστόσο, δεν πρόκειται ποτέ να αφεθεί ελεύθερος από τη φυλακή, όπου πολλοί κρατούμενοι έχουν καταδικαστεί σε ποινές που συνολικά ξεπερνούν τα 700 χρόνια.

Οι κρατούμενοι καταμετρώνται καθημερινά παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και περνούν 23,5 ώρες την ημέρα μέσα στα κελιά τους.

Κατά τη διάρκεια των μόλις 30 λεπτών που επιτρέπεται να βγουν έξω, κάνουν ασκήσεις με το βάρος του σώματος και ακούν αποσπάσματα από τη Βίβλο.

Όσο για το φαγητό, οι κρατούμενοι τρώνε το ίδιο γεύμα δύο φορές την ημέρα, κάθε μέρα — ρύζι και φασόλια.

