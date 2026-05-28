«Βολές» Πολάκη κατά Φάμελλου: «Η απαξίωση και ο εξευτελισμός του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει»
Αφορμή για τη νέα επίθεση του Παύλου Πολάκη στον Σωκράτη Φάμελλο στάθηκε η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Νέα επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, «εξαπέλυσε» ο ανεξάρτητος βουλευτής, Παύλος Πολάκης, με αφορμή την παρουσίαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
Συγκεκριμένα, γράφει ότι «24 ωρες μετά την εκδήλωση στο Θησείο, ούτε ο Σωκράτης Φάμελλος, ούτε κάποιος από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα» κι ενώ η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος έχει οριστεί για την 6η Ιουνίου.
«Δεν θα έπρεπε; Δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον; Τι συμβαίνει;», επισημαίνει ο Παύλος Πολάκης.
