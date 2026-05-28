Τζιλ Μπάιντεν: Πίστευε ότι ο Τζο πάθαινε εγκεφαλικό στο debate του 2024

Snapshot Η Τζιλ Μπάιντεν δήλωσε ότι πίστευε πως ο Τζο Μπάιντεν παθαίνει εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας του 2024 με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τη δύσκολη τηλεμαχία, η Τζιλ Μπάιντεν υπερασπίστηκε δημόσια τις γνωστικές ικανότητες του συζύγου της και τον συνόδευσε στην Ατλάντα για υποστήριξη.

Ορισμένοι πρώην συνεργάτες κριτικάρουν την καθυστερημένη ειλικρίνεια της Τζιλ Μπάιντεν σχετικά με τα γεγονότα της τηλεμαχίας.

Δημοκρατικοί ανέφεραν ότι από καιρό υπήρχαν υποψίες για εξασθένηση των ικανοτήτων του Τζο Μπάιντεν και υπερβολική επιρροή της Τζιλ Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο.

Ο Λευκός Οίκος αρχικά απέδωσε την απόδοση του Μπάιντεν σε κρυολόγημα, τζετ λαγκ και υπερβολική προετοιμασία για τη τηλεμαχία. Snapshot powered by AI

Την τηλεμαχία του 2024 με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από την οποία ο Τζο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα περιέγραψε η Τζιλ Μπάιντεν, η οποία δήλωσε ότι φοβήθηκε πως ο σύζυγός της παθαίνει εγκεφαλικό.

«Φοβήθηκα, γιατί δεν είχα δει ποτέ, ούτε πριν ούτε μετά, τον Τζο έτσι. Ποτέ», είπε η Τζι Μπάιντεν στο CBS News σε μια συνέντευξη που θα μεταδοθεί την Κυριακή, πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της, «View from the East Wing», στις 2 Ιουνίου.

«Δεν ξέρω τι συνέβη», πρόσθεσε. «Καθώς το έβλεπα, σκέφτηκα: “Θεέ μου, παθαίνει εγκεφαλικό”. Και τρόμαξα πάρα πολύ», ανέφερε η Τζιλ Μπάιντεν.

Στη συγκεκριμένη τηλεμαχία τέθηκαν ερωτήματα για τις γνωστικές ικανότητες και την μεγάλη ηλικία του Τζο Μπάιντεν, καθώς φαινόταν να δυσκολεύεται μπροστά στις κάμερες να βρει απαντήσεις και εμφανιζόταν ζαλισμένος και μπερδεμένος.

Τότε η Τζιλ Μπάιντεν ανέλαβε την υποστήριξη του συζύγου της και τον συνόδευσε για φαγητό στην Ατλάντα, όπου τον επαίνεσε για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. «Τζο, έκανες καταπληκτική δουλειά. Απάντησες σε κάθε ερώτηση, ήξερες όλα τα στοιχεία», είπε τότε η Τζιλ Μπάιντεν μπροστά σε υποστηρικτές του πρώην προέδρου.

Τις επόμενες μέρες, η Πρώτη Κυρία υπερασπίστηκε τον σύζυγό της απέναντι σε όσους αμφισβητούσαν τις γνωστικές ικανότητες του. Όπως δήλωσε ένας πρώην υπάλληλος του Λευκού Οίκου στην εφημερίδα «New York Post», η ειλικρίνεια της Τζιλ Μπάιντεν είναι ανεπαρκής και έρχεται πολύ αργά.

«Δυστυχώς, όταν περιμένεις τόσο καιρό για να διηγηθείς την ιστορία σου με τα δικά σου λόγια, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάρεις πίσω αυτά που είπες ή έκανες. Όφειλε στον εαυτό της να είναι ειλικρινής και διαφανής εκείνη τη στιγμή ή τις ημέρες που ακολούθησαν», δήλωσε ο Μάικλ Λαρόζα, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής επικοινωνίας της Τζιλ Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς της στον Λευκό Οίκο.

«Όσον αφορά το θέμα της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης για εκείνη την εποχή και για την ίδια αυτό έχει κλείσει. Το να γράφει βιβλία δεν αρκεί πια», τόνισε. Ωστόσο, μια πηγή κοντά στην πρώην Πρώτη Κυρία υπερασπίστηκε τα σχόλιά της και είπε ότι απλώς παρουσίαζε τη δική της πλευρά της ιστορίας. «Προσπάθησε να σκαλίσει βαθιά και να αναζητήσει απαντήσεις σε μερικά από τα ερωτήματα που γνωρίζει ότι υπάρχουν», ανέφερε η πηγή.

Άλλοι Δημοκρατικοί που συνεργάστηκαν με τον Τζο Μπάιντεν δήλωσαν ότι δεν τους εξέπληξε καθόλου το γεγονός ότι τα αισιόδοξα δημόσια σχόλια της Τζιλ Μπάιντεν σχετικά με τις ικανότητες του συζύγου της, τόσο πριν όσο και μετά τη τηλεοπτική αναμέτρηση με τον Τραμπ ήταν προφανώς αναληθή. Από καιρό υποψιάζονταν ότι ασκούσε υπερβολική επιρροή στον Λευκό Οίκο, καθώς οι ικανότητες του τότε προέδρου εξασθενούσαν.

Εκείνη την εποχή, ο Λευκός Οίκος προσπάθησε με διάφορους τρόπους να δικαιολογήσει την απόδοση του Μπάιντεν. Αρχικά αναφέρθηκαν σε ένα κρυολόγημα και μετά σε ένα τζετ λαγκ από ένα ταξίδι στο εξωτερικό που είχε πραγματοποιήσει δύο εβδομάδες νωρίτερα. Τελικά ισχυρίστηκαν ότι είχε προετοιμαστεί τόσο σκληρά για τη τηλεμαχία με τον Τραμπ που τα γεγονότα μπερδεύτηκαν στο μυαλό του.

Διαβάστε επίσης