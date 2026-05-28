Tραμπ: Απειλεί να «ανατινάξει» το Ομάν για το Ορμούζ - ««Τα Στενά θα είναι ανοιχτά σε όλους»

Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» τον σύμμαχο των ΗΠΑ, Ομάν, εν μέσω συνομιλιών για το Στενό του Ορμούζ

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να «ανατινάξει» το Ομάν εάν δεν συμμορφωθεί σχετικά με τις συνομιλίες για τα Στενά του Ορμούζ.
  • Το Ορμούζ, κρίσιμη πλωτή οδός που μεταφέρει το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου, έχει αποκλειστεί από το Ιράν από τον Φεβρουάριο, προκαλώντας ενεργειακή κρίση.
  • Η Τεχεράνη επιδιώκει να επιβάλλει τέλη διέλευσης μέσω των Στενών σε συνεργασία με το Ομάν, κάτι που οι ΗΠΑ απορρίπτουν, τονίζοντας ότι τα Στενά είναι διεθνή ύδατα.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά και κανείς δεν θα τα ελέγχει, ενώ κάλεσε το Ομάν να συμμορφωθεί υπό την απειλή στρατιωτικών ενεργειών.
  • Οι προσπάθειες ειρηνευτικής συμφωνίας των ΗΠΑ με το Ιράν δεν έχουν αποδώσει, με έντονες αντιδράσεις από Ρεπουμπλικάνους που θεωρούν επικίνδυνη οποιαδήποτε εκεχειρία με το Ιράν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να «ανατινάξει» το Ομάν εάν δεν «συμμορφωθεί» κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, καθώς οι ΗΠΑ σπεύδουν να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος διατύπωσε την απειλή αυτή, μετά από αναφορές για συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με την κοινή επιβολή τελών για τα πλοία που διέρχονται από την κρίσιμη πλωτή οδό, η οποία έχει σχεδόν κλείσει από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν .

«Τα Στενά θα είναι ανοιχτά σε όλους», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη. «Κανείς δεν θα τα ελέγχει. Θα τα επιβλέπουμε. Αλλά κανείς δεν θα τα ελέγχει. Αυτό είναι μέρος της διαπραγμάτευσης που έχουμε».

Εκτός από τους στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς δεκαετιών του Ομάν με τις ΗΠΑ, το έθνος του Κόλπου των 5,3 εκατομμυρίων κατοίκων έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολάβησης στον πόλεμο και έχει δεχθεί και το ίδιο επίθεση από την Τεχεράνη. Το Ορμούζ – το οποίο συνήθως μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου – έχει αποκλειστεί από το Ιράν από το τέλος Φεβρουαρίου, προκαλώντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Η Τεχεράνη θέλει να πείσει το Ομάν να υποστηρίξει έναν μηχανισμό είσπραξης διοδίων από τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά, ανέφερε το Associated Press τις τελευταίες ημέρες, επικαλούμενο έναν περιφερειακό αξιωματούχο. «Θα ήθελαν να το ελέγχουν», είπε ο Τραμπ, ο οποίος τόνισε ότι το Ορμούζ αποτελεί μέρος διεθνών υδάτων.

Σε μια ασυνήθιστη απειλή, πρόσθεσε: «Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι. Αλλιώς θα πρέπει να τους ανατινάξουμε. Το καταλαβαίνουν αυτό. Θα είναι μια χαρά». Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε αμέσως εάν ο Τραμπ είχε κάνει λάθος και η πρεσβεία του Ομάν στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι προσπάθειες του Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν δεν έχουν αποδώσει καρπούς μέχρι στιγμής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Τετάρτης, κατηγόρησε το Ιράν ότι προσπαθεί να καθυστερήσει τη συμφωνία για να περάσουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και να δεχθεί πλήγμα στις κάλπες.

Όταν ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι βρισκόταν στα πρόθυρα μιας συμφωνίας το Σαββατοκύριακο, τα «γεράκια» των Ρεπουμπλικανών, που είχαν υποστηρίξει σθεναρά την αμφιλεγόμενη απόφασή του να διατάξει πόλεμο στο Ιράν μαζί με το Ισραήλ, εξέδωσαν μια σπάνια επίπληξη. Ο Ρότζερ Γουίκερ, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής ενόπλων δυνάμεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι η «φημολογούμενη 60ήμερη εκεχειρία» θα ήταν «καταστροφή» σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όλα όσα θα επιτευχθούν με την Επιχείρηση Eπική Οργή θα είναι μάταια», πρόσθεσε.

