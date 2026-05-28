Γιώργος Μυλωνάκης: Επέστρεψε στην Ελλάδα από το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

Βελτιωμένη εμφανίζεται η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, ο οποίος υπέστη ρήξη ανευρύσματος στις 15 Απριλίου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από το διάστημα νοσηλείας και αποκατάστασής του στη Γερμανία.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, βρίσκεται πλέον σε κέντρο αποκατάστασης στην Αθήνα, συνεχίζοντας τη θεραπεία και την παρακολούθησή του, έχοντας προηγουμένως δεχθεί τη φροντίδα και την υποστήριξη που χρειαζόταν στη Γερμανία.

«Οι Γερμανοί έκαναν αυτό που έπρεπε και το έκαναν και καλά όπως φαίνεται - χωρίς να αδικήσουμε τους γιατρούς του Ευαγγελισμού, τα έκαναν όλα σωστά εκεί και βοήθησαν με αυτό το δύσκολο χειρουργείο. Ήμασταν κι εμείς εκεί και ξέρουμε», σημείωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η παρουσιάστρια σημείωσε πως η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη φαίνεται να βελτιώνεται καθημερινά, ενώ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι καλά γνωρίζοντες λένε πως θα είναι ακόμη πολύ καλύτερα». Η ίδια από την εκπομπή, έστειλε τις ευχές της για περαστικά και γρήγορη ανάρρωση.

